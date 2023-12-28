Türk Eximbank’tan AFC ile sermaye ortaklığı
Türk Eximbank, Africa Finance Corporation’a (AFC) yüzde 3,29 oranında sermayedar oldu.
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Türk Eximbank, Africa Finance Corporation'a sermayedar oldu.
Türk Eximbank’tan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun 14 Aralık tarihli toplantısında alınan karar kapsamında; Afrika'nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corporation’ın (AFC) çıkarılmış hisselerinden satın alınarak yüzde 3,29 oranında sermayedar olundu.