Türk Eximbank’tan AFC ile sermaye ortaklığı

Türk Eximbank, Africa Finance Corporation'a sermayedar oldu.

Türk Eximbank’tan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun 14 Aralık tarihli toplantısında alınan karar kapsamında; Afrika'nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corporation’ın (AFC) çıkarılmış hisselerinden satın alınarak yüzde 3,29 oranında sermayedar olundu.