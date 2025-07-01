Türk Eximbank’tan uluslararası piyasalarda başarılı tahvil ihracı

Zorlu piyasa koşullarına rağmen yüksek ilgi gören işlem, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü itibarı ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında talep toplanan ihracın kupon oranı %6,875 olarak belirlenirken, bu oran başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında gerçekleşti.

İşleme; başta İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere, Orta Doğu, Amerika ve Asya bölgelerinden yaklaşık 130 kurumsal yatırımcı katıldı. Yatırımcıların yaklaşık %80’i, uluslararası düzeyde tanınan büyük fon yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.

"2025 yılının ilk altı ayında Türk Eximbank olarak sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar ABD dolarını aştı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali Güney, gerçekleştirilen tahvil ihracının hem banka hem de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Global piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle volatilitenin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde, dünyanın en önemli yatırımcılarından bazılarının yüksek tutarlarda katkı sağladığı bu tahvil ihracımıza gelen 4 katı aşan talep, uluslararası piyasalarda Türk ihraççılara yönelik artan güvenin açık bir yansımasıdır. Bu işlemle birlikte 2025 yılının ilk altı ayında Türk Eximbank olarak sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar ABD dolarını aşmıştır.

Türk Eximbank, önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırarak, orta ve uzun vadeli dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ihracatçılarımızın uzun vadeli finansmana erişimini desteklemeyi sürdürecektir. Banka olarak Ülkemizin ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”