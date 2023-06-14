Türk firması ABD'de güneş paneli fabrikası kuracak

ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda, Amerika'da yıllık üretim kapasitesi 1000 megavat olan güneş paneli üretim fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.

Söz konusu yatırımı Teksas ya da Georgia eyaletinde yapmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yalı, "Eyalet seçimi dışında tüm satın almalar ve orada yapılacak hizmetlerle ilgili sözleşmeler tamamlandı. 2024 yılı itibarıyla güneş paneli üretiminde yıllık üretim gücünü dikkate alırsak, ELİN Enerji olarak Amerika'da kapasite bakımından ilk 5'te yer alacak bir fabrikaya sahip olacağız. Fabrikamız ilk etapta 250 kişiye istihdam sağlayacak. 2024 yılında Sirius PV USA panellerimiz Amerika'da çatılarda yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Güneş sektörü hızla gelişiyor

Yalı, Türkiye'de güneş enerjisi sanayisinin, diğer sanayi sektörlerinden 4 kat fazla büyüdüğünü belirterek, Türkiye'de yıllık 2,5 gigavatlık panel üretim kapasitesine ek olarak 750 megavatlık panel üretim fabrikasını da işletmeye aldıklarını anımsattı.

Güneş enerjisinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araç haline geldiğine işaret eden Yalı, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi dünya çapında benzeri görülmemiş bir popülerlik yaşıyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş mesajı nihayet yerini buldu ve dünya çapındaki ülkeler emisyonsuz bir gelecek kurmak için şimdi dağları yerinden oynatıyor. Güneş panellerinin maliyet avantajları da milyonlarca insanı, evlerine ve işyerlerine çatı üstü PV sistemleri kurmaya ve en uygun fiyatlı elektriğe erişmeye teşvik etti."

Yalı, Türkiye'de fotovoltaik panel teknolojisi alanında AR-GE yatırımlarını artırdıklarını dile getirerek, "İki fabrikamızda ürettiğimiz yıllık PV modül gücümüzle Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında ilk sırada yerimizi alıyoruz. Sirius markalı panellerimizin ileri teknolojiyle sağladığı yüksek verimlilik, üretimimize olan talebi artırıyor. Güneşten elektrik üretiminin daha da artması için ELİN Enerji olarak hızla çalışmaktayız. Türkiye'nin Paris Anlaşması gayesi doğrultusunda sıfır karbon emisyonu hedefinde tüm tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla 2053'ten önce bu ilkeleri gerçekleştirmeyi umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.