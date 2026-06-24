Türk gençleri Shell Eco-marathon 2026 için Polonya’da: 16 okuldan 21 takım pistte yarışacak

28 ülkeden 134 takımın katılacağı Shell Eco-marathon’da bu yıl Türkiye’den 21 takım geleceğin sürdürülebilir mobilite ve otonom teknolojilerine imza atmak için yarışacak.

Hidrojen, güneş, elektrik gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanarak minimum enerjiyle maksimum mesafe kat etme hedefiyle araçlar üreten gençler, araç tasarımı ve üretiminden, proje yönetimi, finansal kaynak bulma, bütçe yönetimi, problem çözme, iletişim becerisi, takım çalışması, enerji verimliliği ve yol emniyeti disiplini edinmeye kadar birçok alanda tecrübe kazanıyor.

Shell’in, dünya genelindeki lise ve üniversite öğrencilerini alternatif enerjilerle yeni çözümler üretmeye teşvik ettiği Shell Eco-marathon yarışması, 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya’nın Kamień Śląski şehrindeki Silesia Ring pistinde gerçekleştirilecek. Türkiye, bu yıl da yarışmaya en fazla takım gönderen ülkelerden biri oldu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmaya yoğun ilgi gösteren Türk gençleri, tasarımdan üretime kadar her aşamasını kendilerinin üstlendiği araçlarla piste çıkacak.

Türkiye’den 4 lise ve 12 üniversiteyi temsil eden 21 takım, hidrojen, elektrik ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlarıyla minimum enerji tüketerek maksimum mesafe kat etmeyi hedefleyecek.

Shell Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Shell &Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci, Türk takımlarının yarışmaya olan ilgisinden ve yıllardır süregelen başarısından duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti:

“Shell Eco-marathon, global düzeyde gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz ve kalıcı etki yaratan en önemli projelerden biri. Shell Türkiye olarak 21 yıldır farklı lise ve üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin bu global etkinliğe katılmasını sağlıyoruz. Her yıl Shell Eco-marathon’a en fazla öğrenci takımı gönderen ülkelerden biri olmaktan dolayı mutluyuz.

Öğrenciler, yarışmaya katılmak için adeta bir şirket yapısı gibi ekiplerini oluşturuyor; işin mühendislik ve tasarımı kadar, finansman bulma, bütçe yönetimi, iletişim süreçlerini de kendileri yürütüyor. Yüksek standartlarda ürettikleri enerji verimli araçlarla, Avrupa’daki yaşıtlarıyla rekabet ediyorlar. Gençlerin yarışmaya hazırlandıkları süre boyunca geliştirdikleri yetkinlikler ve inovasyon tutkuları, ülkemizin geleceğine olan inancımızı artırıyor.”

Gençler, henüz okul sıralarında iş hayatına hazırlanıyor

Shell Eco-marathon yarışması, lise ve üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayan kapsamlı bir program olarak öne çıkıyor.

Gençler, yarışma kapsamında proje yönetimi, bütçe oluşturma, sponsor bulma, problem çözme, iletişim becerilerini geliştirme, takım çalışmasını gerçekleştirme ve yol emniyeti gibi birçok alanda değerli tecrübeler ediniyor.

Öğrenciler, elde ettikleri bu benzersiz deneyimlerle iş hayatına yaşıtlarından bir adım önde, çok daha güçlü bir başlangıç yapma şansı yakalıyor.

Bu yıl 24 - 28 Haziran tarihleri arasında Polonya’da pistte yarışacak 21 Türk takımı, önceki yıllarda elde edilen şampiyonluk ve dereceleri daha da ileriye taşımak için mücadele edecek.

Silesia Ring’de düzenlenecek olan dev organizasyonda bu yıl 28 ülkeden 134 takım, iki ana kategoride kürsüye çıkmak için yarışacak.

Takımlar, gelenekselleşen enerji verimliliği mücadelesi olan “Kilometre Yarışı” (Mileage Challenge) ile kendi kategorilerinde minimum enerjiyle maksimum mesafe gitmeye çalışırken; geleceğin teknolojilerine yön veren “Otonom Sürüş Yarışması”nda (Autonomous Driving Competition) ise sürücüsüz mobilite yeteneklerini sergileyecekler.

Shell Eco-marathon’da geçen yıl Türk takımları önemli başarılara imza attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Takımı “Otonom Şehir Konsepti Şampiyonluğu”nu Türkiye’ye kazandırırken, Çukurova Üniversitesi UMEX takımı ise “Şehir İçi Elektrikli Araç” konseptinde ve “Bölgesel Yarış”ta ikincilik kürsüsüne çıkmıştı.