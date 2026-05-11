Türk gıda devi rekor fiyata satıldı: KAP'a açıklama yapıldı

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., ortaklık yapısını değiştirecek kritik bir satış anlaşmasına imza attı. Şirket sermayesinin yüzde 74,85’ini temsil eden payların, 82,49 milyon dolarlık bedelle Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş’e aktarılması için taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandı.

KAP'a açıklama yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin yüzde 74,85’ine denk gelen toplam 133 milyon 982 bin 610 adet payın devrine ilişkin taraflar arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre satış kapsamında 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu pay el değiştirecek. Hisseler için belirlenen toplam satış bedelinin ise bazı düzenlemelere tabi olmak üzere 82 milyon 489 bin 293 dolar olduğu belirtildi.

Pay dağılımına göre Altun Gıda A.Ş. şirketin yüzde 25’ini, GMS Yatırım Holding A.Ş. yüzde 34,85’ini, Ümit Gümüş ise yüzde 15’ini devralacak.

Gözler Rekabet Kurumu onayında

Şirket, daha önce 2 Şubat 2026 tarihinde taraflar arasında ön protokol imzalandığını duyurmuştu. Son gelişmeyle birlikte satış süreci resmiyet kazanmış oldu.

Hisse devrinin resmen tamamlanabilmesi için başta Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili kurumların onay süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Devir işlemlerinin sonuçlanmasının ardından, zorunlu pay alım teklifine ilişkin detayların da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.