Türk girişimci dikkat süresini 10 saniyeden 9 dakikaya çıkarıyor

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Dijitalleşmenin hızla artması kaynaklı "zihinsel tükenme" ve "odaklanma" sorununa nörobilim ve yapay zekâ ile çözüm üreten yerli eğitim teknolojisi platformu olduklarını belirten Cognicise Kurucusu Necati Ekiz, bugüne kadar 800 bini aşkın kullanıcıyla ulaşarak, 200 milyon bilişsel etkinlik verisi işlediklerini bildirdi.

Girişim hakkında bilgi veren Ekiz, hedeflerinin 2026 yılı sonuna kadar 18 ülkeye yerli eğitim teknolojisi ihraç etmek olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte dijitalleşmenin hız kazandığı dönemde bilişsel yorgunluğun ön plana çıktığını kaydeden Ekiz, yüz milyonlarca insanın dikkat ve odaklanma problemi yaşadığının altını çizdi.

Ekiz, Türkiye merkezli eğitim teknolojisi platformu olarak, bireylerin bilişsel becerilerini bilimsel yöntemlerle ölçülebilir ve geliştirebilir hale getirdiklerini, zihinsel tükenmeye yapay zekalı algoritma ile çözümler sunduklarını vurguladı.

Bu yenilikçi modelin eğitimde tek tip dönemini yapay zekâ ile yeniden ele aldığını ifade eden Ekiz, kurucu ortakların disleksi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) gibi kişisel deneyimlerinden ilham aldığını aktardı.

Bugün yoğun şekilde maruz kaldığımız sosyal medya ve yapay zekâ destekli dijital içeriklerin, dikkat, algı ve bellek gibi temel bilişsel becerilerimizi fark etmeden zorladığını dile getiren Ekiz, “Dikkat süresi giderek kısalırken, öğrenme süreçleri de bundan doğrudan etkileniyor. Cognicise olarak biz, sorunun semptomlarına değil, temel kaynağına odaklanıyoruz: Bilişsel beceriler. Kişinin zihinsel işleyişini anlamadan gerçek bir gelişim mümkün değil” dedi.

Başarının temelinin bilgide değil, bilişsel becerilerde olduğuna değinen Ekiz, “Kişiye özel bilişsel analizler ve yapay zekâ destekli gelişim modellerimiz sayesinde, düzenli kullanımda dikkat süresinde katlanarak artış ve bilişsel performansta yüksek oranlı gelişim sağlıyoruz. Amacımız, bireyin hem akademik hem sosyal hayatta gerçek potansiyeline ulaşmasını mümkün kılmak" diye konuştu.

Sosyal medya platformlarında her içerik geçişinin, beynin ödül sistemini tetikleyen bir dopamin uyarısı yarattığını ifade eden Ekiz, "Bu hızlı ve sık uyarım döngüsü, beynin sürekli yenilik beklemesine neden oluyor. Zamanla bireyler, uzun süreli ve derin odak gerektiren görevlerde zorlanmaya başlıyor” diye konuştu.

Sistemin düzenli kullanımında, dikkat süresinde belirgin ve sürdürülebilir artışlar gözlemlediklerini belirten Ekiz, aynı öğrenme koşullarına sahip öğrenciler arasında ortaya çıkan başarı farkının büyük ölçüde bilişsel yetkinliklerden kaynaklandığını vurguladı.

Sistemde; tepki süresi, hata türleri ve performans dalgalanmaları gibi mikro verileri analiz ettiklerini anlatan Ekiz, özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için de kritik çözümler sunduklarını kaydetti.

Başta Avrupa, MENA bölgesi ve Kanada olmak üzere uluslararası ölçekte yaygınlaşmayı amaçladıklarını belirten Ekiz, 10 ülkede distribütörlük anlaşmaları ve tanıtım çalışmalarıyla aktif halde bulunduklarını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:

"2026 yılı sonuna kadar yapay zeka destekli eğitim teknolojileri çözümleri üreten platformumuzla en az 18 ülkede aktif olmayı hedefliyoruz. Biz yalnızca bir eğitim ürünü geliştirmiyoruz. Bireylerin zihinsel potansiyelini keşfetmelerini sağlayan, öğrenmeyi kişiselleştiren ve veriyle yöneten kapsamlı bir ekosistem inşa ediyoruz."