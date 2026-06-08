Türk girişimcilerden üretimde fireyi sıfırlayan dijital devrim: Cutter4D

Otomotivden tekstile, mobilyadan metal sanayisine kadar geniş bir üretim yelpazesine hitap eden web tabanlı optimizasyon platformu Cutter4D, üretim planlamasında verimliliği artırmayı ve hammadde kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Günümüz rekabetçi sanayi koşullarında üreticilerin en kritik maliyet kalemlerinden biri olan hammadde kullanımı, çoğu zaman plansız kesim ve manuel hesaplamalar nedeniyle ciddi fire oranlarına yol açıyor. “Ne kadar hammadde gerekir?”, “Kaç parça üretilebilir?” ve “Fire oranı ne olacak?” gibi sorulara yanıt bulma süreci ise üretim planlamasında zaman kaybı yaratıyor. Cutter4D, bu süreci dijitalleştirerek saniyeler içinde optimize edilmiş üretim planları oluşturuyor.

Bulut tabanlı ve kurulumsuz çalışıyor

Tamamen web tabanlı olarak çalışan Cutter4D, herhangi bir kurulum gerektirmeden doğrudan tarayıcı üzerinden kullanılabiliyor. Türkçe ve İngilizce dil desteğiyle hem yerel hem de global üreticilere hitap eden platform, modern arayüzü sayesinde farklı ölçeklerdeki işletmelerin hızlı entegrasyonuna imkân tanıyor.

Sistem, yapay zeka destekli optimizasyon altyapısı (AI-CUT) ile karmaşık üretim hesaplamalarını otomatikleştirerek insan hatasını minimize ediyor ve karar süreçlerini hızlandırıyor.

Üç farklı modülde gelişmiş optimizasyon sağlıyor

Cutter4D, farklı üretim ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş üç ana modül ile çalışıyor:

1D Kesim Optimizasyonu:

Boru, profil ve çubuk gibi lineer malzemelerde en düşük fireyi hedefleyen sistem, kesim kalınlığı ve açı paylarını da hesaba katarak optimum kesim planları oluşturuyor. Üretim çıktıları; toplam malzeme ihtiyacı, maliyet ve fire oranları gibi verilerle detaylı şekilde raporlanıyor.

2D Kesim Optimizasyonu:

MDF, sunta, cam ve sac gibi plaka malzemeler için geliştirilen bu modül, giyotin kesim mantığıyla maksimum verimlilik sağlıyor. Sürükle-bırak editör sayesinde kullanıcılar planlara manuel müdahale edebilirken, sistem anlık verimlilik oranlarını hesaplıyor.

Karmaşık Kesim Modülü:

CNC ve gelişmiş üretim hatları için tasarlanan bu modül, DXF ve SVG formatındaki karmaşık geometrileri plakaya en verimli şekilde yerleştiriyor. Optimum yerleşim planı doğrudan DXF formatında dışa aktarılabiliyor ve üretim makinelerine entegre edilebiliyor.

Zaman kaybı ve hata riskini ortadan kaldırıyor

Cutter4D, üretim planlamasında manuel hesaplamalardan kaynaklanan zaman kaybını ve hata riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Stok yönetimiyle entegre çalışabilen sistem, yalnızca mevcut hammaddelerin kullanılmasını sağlayarak depo süreçlerini de dijitalleştiriyor.

Hammadde maliyetlerinin küresel ölçekte arttığı günümüzde, doğru optimizasyonun işletmeler için doğrudan kârlılık artışı anlamına geldiği vurgulanıyor. Cutter4D, üretim planlamasında dijital dönüşümün yeni standartlarından biri olarak konumlanıyor ve detaylı bilgilere www.cutter4d.com üzerinden ulaşılabiliyor.