Türk Hava Yolları, 297 ek sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili döneminde artan yolcu talebini karşılamak için 297 ek sefer yapacağını duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, güvenli ve keyifli yolculuklar diliyoruz” ifadesinde bulundu.