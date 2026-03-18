Türk Hava Yolları, 297 ek sefer düzenleyecek

Hüseyin ASLIYÜCE

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, güvenli ve keyifli yolculuklar diliyoruz” ifadesinde bulundu.