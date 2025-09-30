THY'den Ermenistan ve Romanya'ya yeni sefer açıklaması

  1. Ekonomim
THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak” Romanya’nın Temeşvar kentine ve Ermenistan’ın başkenti Erivan’a sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Ermenistan ve Romanya'ya sefer başlatma kararı aldı. THY, seferlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı. Yapılan bildirime göre, "imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak" Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı alındı.

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."

