THY'den Ermenistan ve Romanya'ya yeni sefer açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Ermenistan ve Romanya'ya sefer başlatma kararı aldı. THY, seferlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı. Yapılan bildirime göre, "imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak" Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı alındı.

KAP'a açıklama yapıldı

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."