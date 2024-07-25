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Türk Hava Yolları, gayrimenkul yatırım şirketi kuruyor

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) bugün KAP'a yeni şirket kuruluş kararı hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları, gayrimenkul yatırım şirketi kuruyor
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Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) tarafından 25 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni şirket kuruluş kararı hakkında açıklama yapıldı.

Türk Hava Yolları A.O.'nın açıklaması şu şekilde;

Türk Hava Yolları A.O.'nın (THYAO) açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

"05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket "THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."

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