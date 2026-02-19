  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe'ye sponsor oldu
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe'ye sponsor oldu
Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının kol sponsoru oldu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, anlaşma kapsamında, THY 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında A takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol sponsoru oldu.

Ayrıca futbol takımı 2025/26 sezonunun kalan bölümü ile 2026/27 sezonu boyunca yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.