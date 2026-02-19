Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe'ye sponsor oldu
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının yeni kol sponsoru THY oldu. Bunun yanında sarı-lacivertli takım yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.
Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının kol sponsoru oldu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, anlaşma kapsamında, THY 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında A takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol sponsoru oldu.
Ayrıca futbol takımı 2025/26 sezonunun kalan bölümü ile 2026/27 sezonu boyunca yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.
Türk Hava Yolları, Futbol A Takımımızın resmi sponsorları arasına katıldı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 19, 2026
Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında sağlanan iş birliği anlaşması kapsamında, Türk Hava Yolları 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında Futbol A Takımımızın Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol… pic.twitter.com/m69gdMSP8V