Türk Hava Yolları, TKPAY dijital cüzdanı tanıttı

Hüseyin ASLIYÜCE

Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen lansman törenine Türk Hava Yolları üst yönetimi gazeteciler ve ilgililer katıldı.

Türk Hava Yolları mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan, kullanıcıların bilet alımlarından günlük harcamalarına kadar birçok işlemi tek bir noktadan yönetmesini sağlıyor. TKPAY Cüzdan ile gerçekleştirilen işlemlerde TK Para kazanılırken; restoran, konaklama, giyim ve ulaşım gibi anlaşmalı markalarda yapılan harcamalardan nakit iade elde ediliyor. Ayrıca 7/24 ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi hizmetlerle misafirler seyahat boyu kesintisiz bir deneyim yaşıyor. Türk Hava Yolları’nın bilet iadesi ve benzeri ödeme süreçlerinin de aşamalı olarak TKPAY Cüzdan üzerinden gerçekleştirilecek olması, hem operasyonel hızı hem de yolcu memnuniyetini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

TKPAY’in ödeme dünyasındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ‘’ Türk Hava Yolları olarak sadece seyahat deneyimini değil, bu deneyimin temas ettiği tüm süreçleri dönüştürmeyi hedefliyoruz. TKPAY, bu vizyonun en somut adımlarından biri olarak misafirlerimize hız, güven ve avantaj sunarken; seyahat ekosistemindeki iş ortaklarımız için de güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturuyor. Yerli ve millî bir finansal teknoloji markasının Türk Hava Yolları gücüyle dünyaya açılması hem kurumumuzun hem de ülkemizin rekabetçiliğine katkı sağlayacaktır. TKPAY ile ödeme süreçlerinin sadeleşmesini, operasyonel verimliliğin artmasını ve misafirlerimizin dijital ihtiyaçlarına tek noktadan yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Bu platformun gelecekte havacılık ve seyahat sektörü için yeni hizmet modellerinin de önünü açacağına inanıyoruz’’ dedi.

Türk Hava Yolları’nın dijitalleşme vizyonunun önemli bir adımı olan TKPAY, bireysel yolculara TKPAY Cüzdan; kurumsal iş ortaklarına ise TKPAY Ödeme Platformu üzerinden hızlı, güvenli ve avantajlı ödeme çözümleri sunacak.

Kurumsal müşteriler için geliştirilen TKPAY Ödeme Platformu ise başta Türk Hava Yolları ve AJet olmak üzere havacılık ve seyahat ekosisteminin tüm oyuncularına yüksek başarı oranına sahip, güvenilir, hızlı ve sade bir tahsilat altyapısı sunuyor. Platform; havayolları, seyahat acenteleri, konaklama ve araç kiralama şirketleri ile seyahatle bağlantılı diğer sektörlere yönelik kapsamlı çözümler sağlayarak sektöre bütünsel bir finansal teknoloji yaklaşımı kazandırıyor.

Türk Hava Yolları’nın seyahat alanındaki güçlü konumunu finansal teknoloji dünyasına taşıyan TKPAY, yerli ve millî teknolojilerle geliştirdiği altyapı sayesinde düşük maliyetli ve güvenli ödeme hizmetleri sunmayı; yabancı misafirlere sağladığı kullanıcı dostu kur servisleriyle de Türkiye’nin turizm deneyimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Lansman dönemine özel olarak TKPAY Cüzdan üzerinden yapılan tüm bilet alımlarında %10 TK Para kazanma fırsatı sunuluyor. Türk Hava Yolları’nın %100 iştiraki olan TKPAY, Ağustos 2023’te kurulmuş ve Mart 2025’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan lisans alarak faaliyetlerine başladı.