Türk Hava Yolları ve CFM, Mutabakat Anlaşması imzaladı

Anlaşma, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, THY Teknik Genel Müdürü ve YKÜ Mikail Akbulut ile CFM’in iki ana şirketinden biri olan Safran’ın CEO’su Olivier Andriès tarafından imzalandı.

Uzun vadeli hizmet desteği de içeren bu anlaşma, daha önce sipariş edilen ve teslim edilen motorlar, yedek motorlar, kiralanan uçaklara ilişkin motorlar ve olası opsiyonlar kapsamındaki motorlar dahil olmak üzere havayolunun LEAP-1B motor filosunun tamamını kapsayacak. Söz konusu motorlar toplamda Türk Hava Yolları ve iştiraki AJet tarafından işletilen 600’den fazla LEAP-1B motora karşılık geliyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, “CFM ile attığımız bu yeni adım, büyüyen filomuzu, uçuş ağımızı ve operasyonel verimliliğimizi destekleyecek. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız CFM ile ortaklığımızı, kapsamlı bir hizmet paketiyle güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gerekli uzmanlığı, güvenilirliği ve desteği sağlayacaktır”

dedi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ise anlaşmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bu anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak, stratejimiz doğrultusunda uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.” Safran CEO’su Olivier Andriès, “Anlaşma, Türk Hava Yolları’nın büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Aynı zamanda, havayollarına operasyonel performanslarını artırma ve maliyetlerini etkin şekilde yönetme konusunda esneklik ve rekabetçi hizmet seçenekleri sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) ekosistemine yönelik kararlılığımızı ortaya koyuyor” dedi.