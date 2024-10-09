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Türk Hava Yolları'ndan 30 milyon TL'lik hisse geri alımı

Türk Hava Yolları (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 30 milyon TL değerinde pay geri alımı yaptığını bildirdi.

İHA
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Türk Hava Yolları'ndan 30 milyon TL'lik hisse geri alımı
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THY, 30 milyon TL değerinde hisse geri alımı yaptığını KAP aracılığıyla bildirdi.

THY’nin KAP’a yaptığı açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 9 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 266 TL fiyat ile toplam 113 bin TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5 bin 244 TL’ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı yüzde 0,37’dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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