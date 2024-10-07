Türk Henkel, Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi oldu

Türk Henkel, Türkiye'de ve Henkel’in global yapısı içinde bu prestijli ödüle sahip olan ilk şirket olma ünvanını elde etti.

Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, küresel ISO 50001 Standardı’na göre sertifikalandırılmış bir enerji yönetim sistemi kurarak ve süreci başarıyla yöneterek söz konusu ödülü almaya hak kazandı.

Ödülün verilmesindeki etken noktalardan bir diğeri ise, enerji yönetimi sürecinin kazanımları hakkında içgörüleri sunmak üzere detaylı bir vaka çalışması (case study) hazırlanması oldu.

Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü Özgür Dilmen “Sürdürülebilir uygulamalar, Henkel’de şirket kültürümüzün parçası ve aynı zamanda gelecek vizyonumuzun da odağında yer alıyor. Bu doğrultudaki yoğun çaba ve çalışmalarımızla, global sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki hedeflerimize kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyoruz. ‘Temiz Enerji Bakanlığı’ (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından iletilen ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü (Energy Management Insight Award) ise beş yıllık süreçte titiz bir şekilde yürüttüğümüz ISO 50001 enerji yönetimi çalışmalarımızın bir sonucu…” şeklinde konuştu.

Özgür Dilmen ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ise şu sözlerle paylaştı. “Türk Henkel olarak, bu prestijli ödülü Türkiye'de alan ilk şirket olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevemiz’ kapsamında belirlediğimiz, 2030 yılına kadar elektriğimizin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimize, kazandığımız bu ödül ile bir adım daha yaklaştık. Aldığımız ödülün, Türk Henkel’in çevresel sorumluluk ve enerji verimliliği konusundaki kararlılığının güçlü bir simgesi olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolculuğumuzda bize büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum.”

Türk Henkel, Ankara Tüketici Markaları Fabrikası’nda ISO 50001 enerji yönetimi çalışmaları kapsamında beş yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, enerji performansının takip edilebilmesi için regresyon modelleri oluşturuldu. Bu modeller, her yıl geliştirilerek daha etkin bir hale getirildi. Bu sayede fabrika, günlük bazda tüm bölümlerde enerji performansını izleme ve hızlı aksiyon alabilme yeteneğine sahip oldu. Ayrıca her ay yayınlanan enerji bülteni ile çalışanlar da gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Enerji performansı, projeler ve sektördeki gelişmelerin paylaşıldığı bu platform, bir iletişim aracı haline getirildi. Bununla birlikte Türkiye’de bir ilk olarak, fabrika kendi enerji etüt uzmanıyla kendi enerji etütlerini de gerçekleştirdi ve bu sayede enerji verimliliği fırsatları da belirlendi. Tespit edilen bu fırsatlar için fayda-maliyet analizleri kapsamında bir takvim oluşturuldu ve enerji verimliliği projeleri adım adım devreye alınarak mevcut performans sürekli geliştirildi. Sonuç olarak, bu beş yıllık süreçte fabrikanın enerji performansı %32 oranında iyileştirildi. Aynı dönemde toplamda 12.960 MWh enerji tasarrufu sağlandı ve 3.820 ton karbon emisyonu azaltılmış oldu.

Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, daha önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliliğinde farkındalığı artırmak için her sene gerçekleştirdiği Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması’nda, geliştirdiği projeyle Türkiye üçüncülüğü elde etmişti.