Turk İlaç, Battal Holding’in Gazi Serum hisselerini satın aldı

Turk İlaç, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Gazi Serum'un 41 milyon TL sermayesinin 20 milyon 910 TL hissesine sahip Battal Holding'in hisselerini satın aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde Serum (IV Paranteral Solüsyon) üretim tesisi kurulacak olan ve yıllık 120.000.000 adet serum üretiminin tamamını Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacına yönelik ihracata uygun şekilde yapmayı planlayan Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş.'nin 41.000.000 TL sermayesinin 20.910.000 TL hissesine Sahip Battal Holding A.Ş.nin 10.660.000 TL nominal değerli hisseleri 10.660.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir."