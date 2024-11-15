Türk İlaç, DMO ihalesini kazandı

Türk İlaç ve Serum Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan ihaleyi kazandı.

Yapılan açıklamaya göre “Sağlık Market Alım” ihalesi DİADOL markası ile kazanıldı. İhalenin bedeli ise KDV hariç 3,1 milyon TL olarak açıklandı.

Türk İlaç 8 Kasım’da bir başka DMO ihalesini 224,4 milyon TL bedel ve TURKFLES markası ile kazandığını açıklamıştı.