Türk kadın girişimciden dünyada bir ilk: ‘Şifalı ayakkabı’

Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunan ayakkabı sektörü Antalya’da buluştu. EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı 40 ülkeden yaklaşık 450 ziyaretçiyi, 50 Türk ayakkabı üreticisi firma ile buluşturdu.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna başta olmak üzere toplamda 40 ülkeden yabancı satın almacı ziyaret ediyor.

Tek yol ihracat

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, maliyet artışları nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini, üretici firmaların ise buna karşın her şartta ihracat için mücadele ettiğini söyledi. Demir, “Türkiye’de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hacme ulaşan ayakkabı endüstrisi, yıllık 550 milyon çiftle Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahip. Bu noktada ihracat kritik önem arz ediyor. Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1 milyar dolar ihracata imza atan sektörün dış pazarlardaki rekabet gücünün geçen yıllara göre azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Eksposhoes, yıllar içerisinde üretici firmalarımızla yabancı alıcıların ve sektör paydaşlarının verimli bir buluşma noktası haline geldi. Sektör için tek yol ihracat. Üretim potansiyeli Avrupa özelinde zirvede olan ayakkabı sektörünün özellikle ihracatta yeni bir başlangıç yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciden çığır açacak inovasyon

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen fuara Hilal Gökçe isimli kadın girişimcinin iki yılda geliştirdiği, tabanında kuvars kristal taşların yer aldığı sandalet ve terlik serisi damgasını vurdu. Hilal Gökçe, kısa ve orta vadedeki hedeflerini şu cümlelerle aktardı: “Stonyx ürünleri refleksoloji ve litoterapi ilminden faydalanarak hazırlandı. Refleksoloji insan vücudundaki organların, el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına bası uygulayarak çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek tedavi sağlayan tamamlayıcı bir tıp metodu. Çin ve Hindistan'da geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan refleksoloji şu anda tüm dünyada alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Kaslarda kasılma, kan basıncında yükselme, uyku problemleri baş ağrısı sindirim sorunları ve benzeri birçok etki strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Vücuttaki fazla negatif enerji de kişide devamlı bir stres haline sebebiyet verir. Stonyx terlik kullanımı vücudu negatif enerjiden ve radyasyondan arındırdığı icin, kullanıcılardan alınan en belirgin geribildirim sakinlik hissi. Dolayısıyla Stonyx terlikler insanın vücudunda sürekli var olan günlük hayatta da karşılaştığı sorunlarda stresli vücudu negatif enerjiden arındırarak ayak tabanından topraklama yapmayı hedefleyen bir ürün. Bu sebeple sloganımız ‘ Ayaktan Baş'a Sağlık’. Gelecek yıl ayakkabı kreasyonumuzu da piyasaya sunmayı hedefliyoruz.”