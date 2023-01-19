Türk kahvesi Arzum’dan lokumu Hacı Bekir’den

Türk kahvesinin en iyi eşlikçisi dendiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de Türk lokumudur. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bu lezzet birlikteliği için Türkiye’nin alanında önde gelen iki şirketi Arzum ve Ali Muhiddin Hacı Bekir işbirliğine giderek önemli bir etkinliğe imza attılar.

Etkinlik kapsamında Arzum OKKA Rich ile hazırlanan farklı lezzetteki Türk kahveleri, Ali Muhiddin Hacı Bekir’in lokumları ile birleştirdi. Ali Muhiddin Hacı Bekir’in Kadıköy’deki mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte kahve danışmanı ve yazar Cenk Girginol moderatörlüğünde düzenlenen sohbet toplantısına Ali Muhiddin Hacı Bekir Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan ile Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı katılarak lezzetlerin eşleşmesini değerlendirdiler.

Ali Muhiddin Hacı Bekir ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “600 yıllık kültürel geçmişe sahip Türk kahvesinin yanına lokum ikram edilmesi önemli geleneklerimizden biri. Osmanlı saraylarında lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumu gerçek bir merasim havasında gerçekleşirdi.

Yani lokum her dönem Türk kahvesinin en iyi eşlikçilerinden biri oldu. Biz de buradan yola çıkarak Arzum OKKA Rich ile hazırlanan birbirinden farklı tarif ve lezzetteki Türk kahvelerini Türk lokumu ile eşleştirdik. Hangi Türk kahvesi ile hangi çeşit lokumun daha iyi eşleşeceği konusunda yaptığımız çalışmamız ilginç sonuçlar ortaya koydu. Örneğin sade veya sütlü Türk kahvesi ile ekstra fıstıklı lokum, kakuleli Türk kahvesi ile güllü lokum ya da çikolatalı Türk kahvesi ile naneli lokum gibi enfes eşleşmeler ortaya çıktı” diye konuştu.

Ali Muhiddin Hacı Bekir Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan, dünya lezzeti olan Türk Kahvesi ve Türk lokumu birlikteliğinden keyifli işler çıkacağını dile getirdi. Celalyan, “Türk kahvesi kültürünü dünyaya tanıtma misyonu olan Arzum OKKA ile ortak noktamız, bizim de Ali Muhiddin Hacı Bekir klasik lezzeti olan lokumu dünya mirası olarak görüp tüm dünyaya sevdirme misyonumuz” dedi.