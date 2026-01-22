Türk markaları küresel pazarlarda pazar araştırmalarıyla yol alıyor

Türk markalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Turquality programı kapsamında yürütülen çalışmalar da bu doğrultuda şekilleniyor. Program çerçevesinde yapılan pazar araştırmaları, markaların hedef pazarlardaki tüketici profillerini, rekabet koşullarını ve kültürel dinamikleri daha ayrıntılı şekilde analiz etmesine imkân tanıyor.

Bu kapsamda, 150’den fazla ülkede B2B ve B2C pazar araştırmaları yürüten AGS Global, Turquality programı dahilinde Türk markalarına yönelik veri temelli analizler gerçekleştiriyor. Farklı coğrafyalardan elde edilen saha verileri, markaların pazara giriş ve konumlanma süreçlerinde kullanılan raporlara yansıtılıyor.

Pazar araştırmalarında kültürel ve davranışsal veriler öne çıkıyor

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren markalar açısından tüketici davranışları, satın alma alışkanlıkları ve yerel beklentiler, ekonomik göstergeler kadar belirleyici hale geliyor. Pazar araştırmaları, bu unsurlara ilişkin ölçümler sunarak markaların ürün, hizmet ve iletişim stratejilerini hedef pazara göre uyarlamasına olanak sağlıyor.

AGS Global Araştırma Kurucusu Ahmet Güler, pazar araştırmalarının yalnızca sayısal verilerden ibaret olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulunuyor:

“Verinin anlam kazanabilmesi için, tüketici davranışları ve toplumsal bağlamla birlikte ele alınması gerekiyor.”

Turquality kapsamında veri temelli çalışmalar

Turquality programı kapsamında yürütülen pazar araştırmaları; hedef pazar analizi, rekabet ortamı değerlendirmesi ve tüketici profili çalışmaları gibi başlıklarda gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, markaların uluslararası pazarlarda daha öngörülebilir ve planlı bir şekilde hareket etmesine katkı sağlıyor.

Tekstil ve moda, gıda, hizmet ve yaratıcı endüstriler başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk markaları, elde edilen veriler doğrultusunda stratejik planlamalarını güncelliyor.

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılıyor

AGS Global’in araştırma çalışmalarında nicel ve nitel yöntemler birlikte uygulanıyor. Saha araştırmaları, tüketici görüşmeleri ve pazar segmentasyonları yoluyla elde edilen bulgular, raporlar aracılığıyla ilgili markalarla paylaşılıyor.

Bu veriler, markaların hedef pazarlardaki tüketici beklentilerini ve iş yapış biçimlerini daha net şekilde analiz etmesine imkân tanıyor.

Uzun vadeli küresel konumlanma hedefi

Turquality programı kapsamında yürütülen pazar araştırmaları, Türk markalarının uluslararası pazarlarda yalnızca kısa vadeli ticari faaliyetler değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir varlık oluşturmasını hedefliyor. Araştırma sonuçları, markaların pazara giriş stratejileri kadar, pazardaki sürekliliğini sağlamaya yönelik karar süreçlerinde de kullanılıyor.

Küresel rekabet koşullarının değiştiği bu dönemde, pazar araştırmaları Türk markalarının farklı coğrafyalardaki faaliyetlerini daha sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlıyor.

Ahmet Güler: Pazar araştırmaları küresel karar süreçlerinde belirleyici

AGS Global Araştırma Kurucusu Ahmet Güler, pazar araştırmalarının uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren markalar açısından artan önemine dikkat çekti.

Güler, “Uluslararası pazarlarda sağlıklı kararlar alabilmek için yalnızca ekonomik verilere değil, tüketici davranışlarına ve yerel dinamiklere ilişkin doğru analizlere ihtiyaç var. Pazar araştırmaları, markaların farklı coğrafyalarda daha öngörülebilir ve sürdürülebilir adımlar atmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.