Türk mühendislerinin imzasıyla yükselen LongThanh Havalimanı Vietnam Hükümeti’nden tam not aldı

Vietnam'ın Dong Nai eyaletinde yükselen ve tamamlandığında yılda 100 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan LongThanh Uluslararası Havalimanı, IC İçtaş İnşaat liderliğindeki VIETUR Konsorsiyumu tarafından modern teknolojiler ve çevre dostu yaklaşımlarla inşa ediliyor.

Toplam 14,9 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen LongThanh Havalimanı inşaatında kullanılan BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojisi, proje yönetimini devrim niteliğinde bir dönüşüme taşıyor. Üç boyutlu modelleme sayesinde, mimar ve mühendisler inşaat sürecini detaylı bir şekilde planlayabiliyor, olası hatalar önceden tespit edilerek maliyetler minimize ediliyor. Proje yetkilileri ayrıca, BIM teknolojisinin farklı birimler arasındaki koordinasyonu artırarak süreci daha şeffaf ve verimli hale getirdiğini belirtiyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşım öncelikler arasında

LongThanh Havalimanı, yalnızca modern teknolojilerle değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yaklaşımla da inşa ediliyor. Vietnam Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirme raporu doğrultusunda düzenli analizler gerçekleştiriliyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun iyileştirmeler yapılıyor. Proje yetkilileri, çevre dostu yöntemlerle bölgenin stratejik gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor.

Çelik yapı montajında yeni aşamaya geçildi

Havalimanı inşaatında betonarme yapıların tamamlanmasının ardından, projenin en kritik aşamalarından biri olan çelik yapı montajına geçildi. Ana kafes çelik kirişlerin montajı, ileri teknoloji vinçler ve Strand Jack sistemleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu yenilikçi yöntemler, iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarırken montaj sürecini de hızlandırıyor.

İstihdama ve ekonomik kalkınmaya katkı

IC İçtaş İnşaat liderliğinde hayata geçirilen VIETUR Konsorsiyumu, Vietnam-Türkiye iş birliğinin başarılı bir örneğini temsil ediyor. Konsorsiyumun %51’i Türk şirketlerinden, %49’u ise 9 yerel Vietnamlı firmadan oluşuyor. Bu ortaklık, yerel ekonomiyeve istihdama doğrudan katkı sağlıyor. Havalimanı projesinde şu anda 703 beyaz yakalı ve 1.847 mavi yakalı personel görev yaparken, projenin ilerleyen aşamalarında bu sayının daha da artması bekleniyor.

Vietnam’ın küresel ulaşım ağına açılan kapısı

Yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi planlanan LongThanh Uluslararası Havalimanı, yalnızca Vietnam’ın değil, Güneydoğu Asya’nın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak. Havalimanı aynı zamanda turizm, ticaret ve lojistik sektörlerine sağlayacağı katkılarla da bölgesel kalkınmayı destekleyecek.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşım öncelikler arasında

LongThanh Havalimanı, yalnızca modern teknolojilerle değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yaklaşımla da inşa ediliyor. Vietnam Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirme raporu doğrultusunda düzenli analizler gerçekleştiriliyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun iyileştirmeler yapılıyor. Proje yetkilileri, çevre dostu yöntemlerle bölgenin stratejik gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor.