Türk Nippon Sigorta’da genel müdür değişimi
Türk Nippon Sigorta’da üst yönetimde görev değişikliği gerçekleşti. Genel Müdürlük görevini yürüten Dr. E. Baturalp Pamukçu görevini Göktuğ Gür’e devrederken, Pamukçu şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek.
Türk Nippon Sigorta’da yönetim yapılanması kapsamında genel müdürlük görevinde değişikliğe gidildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Dr. E. Baturalp Pamukçu, görevini sigorta sektöründe uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimine sahip Göktuğ Gür’e devretti.
Pamukçu’nun görev süresi boyunca şirketin kurumsal yapılanması, organizasyonel dönüşümü ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attığı belirtilirken, görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edeceği açıklandı.
Yeni Genel Müdür Göktuğ Gür ise 1999 yılından bu yana sigorta sektöründe faaliyet gösteriyor. Gür, kariyerinde AIG Sigorta, Dubai Sigorta ve Prive Sigorta’da üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.