Türk öğrencileri ve ailelerini buluşturan dijital ağ Avrupa’da büyüyor

Yurt Dışı Türk Birliği Kurucu Üyesi ve King's College London’da Economics & Management eğitimi alan İsmail Kuşcu’nun yaklaşık üç yıl önce eğitim için İngiltere’ye gitmesiyle ortaya çıkan ihtiyaç, girişimin çıkış noktasını oluşturdu. Kuşcu, vize işlemlerinden resmi süreçlere, konaklamadan günlük yaşama ve temel ihtiyaçlara kadar birçok konuda kendisinin ve ailesinin dağınık sosyal medya gruplarında çözüm aramak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu deneyim, yalnızca bilgiye erişim değil, yurt dışına yeni gelen öğrencilerin kimseyi tanımadan yeni bir hayata başlamasının yarattığı sosyal uyum ve güven ihtiyacını da görünür hale getirdi.

Kuşcu, arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği Yurt Dışı Türk Birliği ile bu ihtiyaca güvenli ve sürdürülebilir bir dijital dayanışma ağıyla yanıt vermeyi amaçlıyor. Kapalı devre, referanslı ve doğrulanmış üyelik modeliyle çalışan platformda öğrenciler; resmi işlemler, okul süreçleri, konaklama, ulaşım, ikinci el eşya, staj ve iş fırsatları gibi 26 farklı başlık altında bilgi ve deneyim paylaşabiliyor. İsmail Kuşcu ve yaklaşık 20 öğrenciden oluşan ekip, platformun gelişimi ve büyümesi için birlikte çalışıyor.

Öğrenciler için yurt dışına çıkmadan önce sosyal çevre oluşturma imkânı

Platform, öğrencilerin yurt dışına gitmeden önce aynı şehirde veya üniversitede eğitim gören diğer Türk öğrencilerle tanışmasına imkan sağlıyor. Böylece öğrenciler daha yola çıkmadan sosyal çevre oluşturabiliyor; resmi işlemler, konaklama, ulaşım, ikinci el eşya, staj ve iş fırsatları gibi konularda daha önce aynı süreçlerden geçmiş öğrencilerin deneyimlerinden yararlanabiliyor. Bu yapı, özellikle yeni bir ülkeye ve şehre ilk kez giden öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Aileler için güvenilir bilgi ve daha kolay takip

Platform, çocuklarını yurt dışına gönderen ailelerin de ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Veliler, çocuklarının eğitim ve günlük yaşam süreçlerine ilişkin güvenilir bilgiye tek noktadan ulaşabiliyor; doğru yurt ve konaklama seçenekleri hakkında bilgi alabiliyor, güvenilir emlak danışmanlarına erişebiliyor ve daha önce aynı süreci yaşamış ailelerin deneyimlerinden faydalanabiliyor. Böylece ailelerin, çocuklarının eğitim ve yaşam süreçlerini uzaktan daha güvenli ve bilinçli biçimde takip edebilmesi amaçlanıyor.

Web platformunun yanı sıra App Store ve Google Play Store’da da hizmet veren Yurt Dışı Türk Birliği, yaklaşık 15 bin kişilik sosyal medya topluluğuyla büyümesini sürdürüyor.

“Amacımız öğrencilerin ve ailelerin yurt dışı eğitim yolculuğunu daha güvenli hale getirmek”

Yurt Dışı Türk Birliği Kurucu Üyesi İsmail Kuşcu, platformun temel amacının yurt dışına eğitim için giden Türk öğrencilerin yalnızlık hissini azaltmak, güvenilir bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve özellikle barınma ile alışveriş süreçlerinde karşılaşabilecekleri dolandırıcılık risklerinin önüne geçmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz öğrencilerin doğru insanlarla buluşmasını, güvenilir konaklama seçeneklerine ulaşmasını ve ailelerin de süreci uzaktan güvenle takip edebileceği bir yapı kurduk. Amacımız hem öğrencilerin hem de ailelerinin yurt dışı eğitim yolculuğunu daha güvenli ve daha kolay hale getirmek. Önümüzdeki dönemde kapsadığımız ülke sayısını artırarak daha fazla Türk öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.”

Yurt Dışı Türk Birliği Hakkında:

Yurt Dışı Türk Birliği, yurt dışında üniversite eğitimi alan ve eğitim planlayan Türk öğrenciler ile ailelerini güvenilir bilgi, deneyim ve dayanışma ağı etrafında buluşturan dijital bir platformdur. İngiltere’de eğitim gören Türk öğrenciler tarafından kurulan platform, kapalı devre, referanslı ve doğrulanmış üyelik modeliyle hizmet veriyor. Web, App Store ve Google Play Store üzerinden erişilebilen Yurt Dışı Türk Birliği, bugün altı Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 15 bin kişilik sosyal medya topluluğuyla büyümesini sürdürüyor.

İsmail Kuşçu kimdir?

İsmail Kuşçu. 2004 yılında İstanbul doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İELEV Okulları’nda tamamladı. Alman ekolünde eğitim görmüş olmasına rağmen, üniversite tercihi İngiltere’den yana oldu. 2023 yılından bu yana eğitim hayatını Londra’da, King’s College London’da Economics and Management bölümünde sürdürmektedir. Üniversitedeki ilk senesinde yurt dışında eğitim gören bir öğrenci olarak yaşadığı zorluklar bu platformun oluşmasına vesile oldu. Bu doğrultuda, üniversitedeki ikinci yılının başında Yurt Dışı Türk Birliği Platformu’nu kurdu.