Türk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörüne öncülük eden Türk Prysmian Kablo, 2024 yılında yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal boyutları da kapsayan bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla topluma değer katmayı sürdürdü. Bu yaklaşım doğrultusunda; iklim kriziyle mücadeleye yönelik operasyonel dönüşüm, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji verimliliği projeleri, dijitalleşme adımları ve toplumsal etki programları gibi birçok alanda somut sonuçlar elde edildi. Tüm bu çalışmalar sayesinde şirket, net sıfır hedefine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

2024 yılı boyunca enerji tüketimini optimize ederek elektrik, doğal gaz ve yakıt tasarrufu sağlayan Türk Prysmian Kablo, bu başarıyı yalnızca sayısal bir kazanım olarak değerlendirmiyor. Elde edilen sonuçlar, şirketin kurduğu sistemlerin ve benimsediği sürdürülebilirlik kültürünün somut bir yansıması niteliğinde. Bu yaklaşımı belgeleyen 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ise, Türk Prysmian Kablo’nun sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve hedeflerine ulaşma taahhüdünü ortaya koyuyor.

Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonu ile çalışmalarını yürütüyor

Tüm paydaşlar ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği odağına alan Türk Prysmian Kablo, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleriyle daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Bu yaklaşımın kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella, “Türk Prysmian Kablo olarak, ‘Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzla tüm faaliyetlerimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği içinde yürütüyoruz. Müşterilerimize sürekli memnuniyet, hissedarlarımıza ise yüksek değer yaratan yatırım şirketi olma vizyonumuz, kurumsal kültürümüz ve çevik yapımız ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini vurguladı.

“Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, işimizin ayrılmaz bir parçası"

Sürdürülebilirlik yaklaşımının bölgesel boyutuna da dikkat çeken Prysmian MEART Bölge CEO’su Erkan Aydoğdu ise, “Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, işimizin ayrılmaz bir parçası. Bu yıl, sadece küresel hedeflere uyum sağlamakla kalmadık; aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın özgün ihtiyaçlarına yanıt veren, yerelleşmiş çözümler geliştirerek sektörümüzdeki öncü rolümüzü daha da güçlendirdik. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil, toplumsal fayda boyutuyla da ele alıyoruz. İnovasyon ve teknoloji odaklı yaklaşımımızla çevresel etkileri azaltırken, paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde uzun vadeli, kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.