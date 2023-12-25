Türk Prysmian Kablo, 'Kurumsal Yönetim' notunu 95,52’ye yükseltti

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu her sene Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yetkilendirdiği derecelendirme kuruluşları tarafından incelenen Türk Prysmian Kablo’nun, 2023 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu belirlendi. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan çalışmada Türk Prysmian Kablo’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 100 üzerinden 95,52 olarak güncellendi.

İlk derecelendirmenin yapıldığı 2009 yılından bu yana “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” performansında 15 yıldır istikrarlı bir artış kaydeden Türk Prysmian Kablo, 95,52 notuyla Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yüksek derecesini bu yıl da korumaya devam etti.

Şirket,‘Pay Sahipleri’ değerlendirmesinde 95,95, ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ değerlendirmesinde 98,41, ‘Menfaat Sahipleri’ değerlendirmesinde 98,14 ve ‘Yönetim Kurulu’ değerlendirmesinde 92,03 aldı.

“Yükselişimizi sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, “Türk Prysmian Kablo olarak, bilgi ve birikimimiz ile sürdürülebilir kalkınma açısından önemi her gün artan kablo bağlantı ve iletim teknolojilerine yön veriyor, sektörümüze sürdürülebilirlik ve geleceğin kablo teknolojileri alanında öncülük ediyoruz. Bunların yanında 'şeffaflık', 'hesap verebilirlik', ‘sorumluluk’ ve 'adillik' ilkeleri doğrultusunda 2009 yılından bu yana kendimizi bağımsız şekilde kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi tutuyoruz. Bu alanda kendimize güveniyor ve her yıl notumuzu yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini yüksek tutan, hissedarlarına değer katan bir şirket olma vizyonumuzla, kurumsal kültürümüzü geliştiriyor ve paydaşlarımıza kazandırırken, ülkemizin ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyoruz.” dedi.