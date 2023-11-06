Türk Prysmian Kablo, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe faaliyet gösteren Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporun şirketin sürdürülebilirlik alanında hedeflerine ulaşma taahhüdü niteliğinde olduğunun altını çizen Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, “Türk Prysmian Kablo olarak, sektöre öncülük etme vizyonumuz, yenilikçi teknolojilere ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla; sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyan kablo bağlantı ve iletim teknolojilerinin gelişmesi için çalışıyoruz. ‘Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzla tüm faaliyetlerimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği içinde yürütüyoruz. Müşterilerimize sürekli memnuniyet, hissedarlarımıza ise yüksek değer yaratan yatırım şirketi olma vizyonumuz, kurumsal kültürümüz ve çevik yapımız ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

“2 milyon kWh’a yakın enerji tasarrufu sağladık”

Prysmian Group’un iklim hedeflerini benimsediklerini belirten Özcan, “Prysmian Group’un 2035 yılında Kapsam 1 ve Kapsam 2’de net sıfır olma ve 2050’ye kadar Kapsam 3’te net sıfır olma taahhüdünü sahiplenerek iş yapış biçimlerimize dâhil ettik ve bu hedeflere katkı sağlamak amacıyla belirlenen projelere destek verdik. 2022 yılında sorumlu üretim yolunda gerçekleştirdiğimiz projelerle toplamda 1 milyon 915 bin 853 kWh enerji, ve 92 bin litre yakıt tasarrufu sağladık. 2022 yılı itibarıyla, atıklarımızın yüzde 91’ini geri kazanıyoruz. Sahada yapılan atık haritalandırma çalışması ile bu oranın geliştirilmesini planlıyoruz.” diye konuştu.

“TOGG Fabrikası projesini aldık”

Temiz enerjiye geçişin desteklenmesinin ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının büyük önem taşıdığını belirten Özcan, “Ürettiğimiz yeni nesil çevreci kablolarımızla Türkiye’nin ilk yerel ve tamamen elektrikli aracının üretildiği TOGG Fabrikası projesini 2022 yılında almış olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Prysmian Kablo olarak birer parçası olduğumuz güneş enerjisi santralleri, ürettikleri elektrikle yaklaşık 9 milyon hanenin 1 aylık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Diğer bir deyişle, bu projeler çerçevesinde, dünyanın çevresini bir kez dolaşmaya yetecek miktarda kablo temin ettiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali Karapınar YEKA-1 projesinden, ilk ve en büyük yüksek gerilim denizaltı kablo projelerine; en önemli rüzgâr santrali projelerinden, en büyük fiber optik kablo projelerine kadar Türkiye’nin mega yenilenebilir enerji projelerine imza atmayı sürdürüyoruz.” dedi.

“Küresel krizler sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gösteriyor”

2022’de zorlu bir yılın geride bırakıldığının altını çizen Özcan, devamında şunları kaydetti: “Bu yılın başında ülkemizi sarsan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketleri ile karşılaştık. Türk Prysmian olarak önce insan felsefesiyle yaklaştığımız İş Sağlığı ve Güvenliğinde ‘Sıfır ve Ötesi’ ilkesinin ne kadar hayati bir mesele olduğunu yaşanan bu felaket bir kez daha bize göstermiş oldu. 2022 yılı ise Türkiye’de ve dünyada küresel dinamikleri derinden etkileyen gelişmelere sahne oldu. Küresel boyutta tüm ülkeleri etkileyen enerji krizi ve yüksek enflasyon dönemi gibi gelişmeler; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) anlayışı benimsemenin, sürdürülebilir değer yaratma açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. 2019 yılında başlattığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuza istikrarlı bir şekilde devam ettik. 2020 yılında oluşturduğumuz ‘Sign it.’ sürdürülebilirlik planımız ve 2030 hedeflerimize yönelik çalışmalarımız ile bu doğrultuda yol aldık. Ayrıca parçası olduğumuz MEART Bölgesi’nin sürdürülebilirlik stratejisine Türk Prysmian Kablo olarak katkıda bulunduk.”