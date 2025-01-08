Türk Prysmian Kablo, Türkiye'nin ilk EN-VERİM 100 araştırmasında 21. sırada yer aldı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Türk Prysmian Kablo, bu yıl ilki gerçekleştirilen “Enerji Verimliliğine ve Yönetimine En Fazla Harcama Yapan Sanayici ve İhracatçı Firmalar” (Türkiye EN-VERİM 100) araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak, 21. sırada yer aldı. , Araştırma anketinin soruları T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) öneri ve katkılarıyla hazırlandı. Anket, ihracat sıralamasındaki ilk 1000 ihracatçı firma ile İstanbul Sanayi Odası İlk 500 firmaya gönderilen sorulara verilen yanıtlara göre şekillendi.

Sonuçlar küresel arenada da paylaşılıyor

Araştırma sonuçları, küresel arenada dünyanın fikir liderleri ve uluslararası basınla paylaşılırken, firmalara enerji verimliliği ve yönetimi konusunda referans olması hedefleniyor. Sıralama, şu başlıklar altında oluşturuldu: Enerji verimliliğine en fazla harcama yapan firmalar, enerji yönetimine en fazla harcama yapan firmalar, enerji etüdüne en fazla harcama yapan firmalar, enerji yönetiminde en fazla istihdam yapan firmalar, enerji yönetiminde en fazla kadın istihdam eden firmalar ve enerji yönetimi kapsamında eğitime en fazla harcama yapan firmalar.

"Enerji verimliliğine ayırdığımız kaynağı artıracağız’’

Türkiye EN-VERİM 100 araştırmasında gösterdikleri başarıya ilişkin Prysmian Türkiye CEO'su Daniele Mazzarella, “Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında gösterdiğimiz istikrarlı, özverili çalışmalarımızla sadece firmamıza değil Türk sanayisinin dönüşümüne de hizmet ediyoruz. Yüzlerce firmanın yarıştığı ve birçok parametrenin hesaba katılarak gerçekleştirildiği araştırmada 21. sırada yer aldığımız için gururluyuz. 2023 yılında enerji verimliliğine 12 milyon 500 bin TL ayırdık. Bu kaynağı önümüzdeki yıllarda çok daha üst rakamlara çıkaracağız.Geleceğin yeşil ve sürdürülebilir dünyası için enerji verimliliğine dair çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz’’ diye konuştu.