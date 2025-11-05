Türk savunma sanayisinden 857 milyon Euroluk rekor zırhlı araç ihracatı

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, sözleşme kapsamında 1059 adet COBRA II 4x4 araçlarının üretimi ve sevkiyatına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sözleşme doğrultusunda 5 yıllık bir dönemde 10 farklı varyantta araç üretilip teslim edilecek. İlk 278 araç Türkiye'de, devamı ise Romanya'da üretilecek. Türkiye'de üretilecek araçlara yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya’da entegre edilecek. Sözleşmenin ilerleyen aşamasında COBRA II araçları ilk kez yurt dışında üretilecek.

Otokar’ın askeri araç üretimi yüzde 128 arttı

Otokar'ın sözleşme doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar şirketin faaliyetlerine de yansıdı. Geçen yılın 9 ayında 94 askeri araç üretilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 128 artışla bu sayı 224'e ulaştı. Aynı dönemde satışlar da yüzde 55 artarak 133'e ulaştı. Söz konusu dönemde savunma sanayi araçlarından elde edilen gelir yaklaşık ikiye katlandı. Geçen yılın 9 ayındaki 2 milyar 732 milyon liralık gelir, 5 milyar 303 milyon liraya çıktı.

Şirketin savunma sanayi gelirinin yüzde 97'si ihracat faaliyetlerinden kaynaklandı. Romanya'dan gelen 857 milyon Euro değerindeki sözleşme, sonraki yıllara yönelik bakiye siparişlere önemli bir katkı sağladı. Sözleşme doğrultusunda Romanya'da yapılan yatırımla Avrupa'da önemli bir yerel üretim kabiliyeti de elde edildi.

Otokar’ın Romanya’ya ihracatında 10 farklı araç varyantı

Romanya sözleşmesi personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor. Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke olacak.

Otokar, savunma sanayi için çeşitli tiplerde taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar ile kule sistemleri üretiyor. Şirket, bugüne kadar 40'tan fazla ülkede, 70'ten fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan 33 binden fazla askeri araç temin etti. Araçlar, NATO üyesi ülkelerde muharebe sahasında performanslarını kanıtladı.