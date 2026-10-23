Türk şirket İngiltere pazarına uzandı: Ambalaj devini bünyesine kattı

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Türk şirketlerinin Birleşik Krallık’taki yatırımları büyümeye devam ediyor. Yıldız Holding, Ciner Grubu, Koç Holding ve Sabancı gibi büyük şirketlerin ardından, Kocaeli merkezli Desi Kimya da İngiltere’de satın alma gerçekleştirdi. Türk şirketlerinin ülkedeki toplam yatırım stoku yaklaşık 5 milyar dolara yaklaştı.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, İzmit merkezli Desi Kimya, İngiltere’nin Middlesex bölgesinde faaliyet gösteren ambalaj şirketi Technology Packaging’i satın aldı. 2001 yılında kurulan şirket, metal parçaların depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korunmasına yönelik ürünler geliştiriyor.

TechCorro markasıyla farklı sektörlere hizmet veriyor

Technology Packaging’in sahibi olduğu TechCorro markası; havacılık, tıp, metal ve otomotiv sektörlerine yönelik koruyucu ambalaj çözümleri sunuyor.

Technology Packaging CEO’su Stuart Ingram, Desi Kimya bünyesine katılmanın şirketin üretim, teknik altyapı ve ürün geliştirme imkânlarını genişleteceğini belirtti. Ingram, müşterilerin mevcut hizmet kalitesini korurken daha kapsamlı ürün ve çözümlerden de yararlanabileceğini ifade etti.

26 ülkeye ihracat yapıyor

1980’li yıllarda kurulan Desi Kimya, Kocaeli’ndeki fabrikasında nem alıcılar, ambalaj malzemeleri ve korozyon önleyici endüstriyel ürünler üretiyor. Hasan Uğur Aydın tarafından yönetilen şirket, ürünlerini TRGUARD markasıyla pazarlıyor.

2001 yılında kurulan Technology Packaging ise 26 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve dünya genelinde 1.200’den fazla müşteriye hizmet veriyor. Satın almanın, Desi Kimya’nın İngiltere pazarındaki varlığını ve uluslararası faaliyetlerini genişletmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.