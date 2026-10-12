Türk şirketinden Avrupa'da milyonlarca Euro'luk tersane hamlesi: Teklif kabul edildi

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İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Hırvatistan’ın Pula kentindeki Uljanik Brodogradnja 1856’nın çoğunluk hisselerini satın almak üzere verdiği teklifle öne çıktı. Hırvatistan Yeniden Yapılandırma ve Satış Merkezi (CERP), şirketin yüzde 97,13’lük devlet payı için sunduğu 12 milyon 53 bin 500 Euro (13,5 milyon dolar) bağlayıcı teklifi kabul etti.

Şirketin teklifi, 11 milyon 85 bin 250 Euro (12,4 milyon dolar) olarak belirlenen ihale başlangıç fiyatını aşarken, söz konusu hisselerin toplam nominal değerinin 34 milyon 384 bin 80 Euro (38,5 milyon dolar) olduğu bildirildi.

Devir için bakanlık onayı bekleniyor

Baird Maritime’da yer alan habere göre, CERP tarafından yapılan açıklamada Kuzey Star’ın, imtiyaz sözleşmesi kapsamındaki deniz alanında gemi inşası, gemi tamiri ve yüzer yapıların yapımı faaliyetlerini sürdürmeyi kabul ettiği belirtildi. İhale şartları arasında yer alan tersanedeki gemi yapım faaliyetlerinin korunmasına ilişkin taahhüdün ardından taraflar arasında satış ve devir sözleşmesi imzalanacak.

Alıcı şirketin Avrupa Birliği dışında merkezli olması nedeniyle hisse devri, Hırvatistan Doğrudan Yabancı Yatırım Tarama Kanunu kapsamında Hırvatistan Maliye Bakanlığının izin kararının ardından resmiyet kazanacak.

İhale sürecinde Lüksemburg merkezli Mira Finance Holding tarafından sunulan diğer bağlayıcı teklif ise geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmadı. CERP, şirketin ödeme emri kopyası sunmasına rağmen gerekli teminat tutarının kurum hesabına yatırılmadığını bildirdi.

Hırvatistan’daki Uljanik Tersanesi’ne 1,85 milyon Euro'luk kredi desteği

CERP’in 18 Haziran 2026’da başlattığı ihale kapsamında dokuz yatırımcı ihale dokümanlarını satın alırken, iki yatırımcı bağlayıcı teklif sundu.

Öte yandan Hırvatistan Hükümeti, Uljanik Brodogradnja 1856’ya CERP aracılığıyla 1 milyon 850 bin Euro (2,07 milyon dolar) kredi sağlanmasını onayladı. Resmî belgelere göre şirket, faaliyetlerinde yaşanan aksaklıkları gidermek ve satış sürecinin tamamlanması için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla kredi başvurusunda bulundu.

Pula’daki Uljanik Tersanesi, yeni şirket yapısıyla gemi üretimini sürdürüyor

Uljanik Brodogradnja 1856, Uljanik ve Uljanik Brodogradilište şirketleri hakkında Mayıs 2019’da başlatılan iflas süreçlerinin ardından, Pula’da gemi yapımını yeniden başlatmak amacıyla kuruldu.

Hırvatistan Hükümeti, 2020 yılında gemi yapım imtiyazını yeni kurulan şirkete devretti ve işletmenin önceki şirketlerin yasal halefi olmadığını belirtti. Şirketin mevcut portföyünde canlı hayvan taşıyıcı gemiler ve balıkçı tekneleri bulunuyor.