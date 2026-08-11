Türk şirketleri beş ülkeden VPS lokasyonu seçebilecek

Yerli teknoloji şirketi Hosting.com.tr, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa ve Türkiye’de sanal özel sunucu (virtual private server | VPS) hizmetini devreye aldı. Türk şirketleri, projelerine uygun lokasyonu seçerek hedef pazarlarına daha yakın altyapı seçeneklerine ulaşabiliyor.

Hosting.com.tr CEO’su Cüneyt Yağız, “22 yıllık deneyimimizle, şirketlerin yurt dışındaki kullanıcılarına uygun lokasyonlardan hizmet verebilmesini kolaylaştıran bir yapı kurduk. Türkiye’de ilk kez, küresel ticaretin kalbinin attığı beş stratejik ülkede eș zamanlı VPS hizmeti sunuyoruz. Bu yapıyla işletmelerin küresel pazarlara ‘yerel hızda’ erişmesini amaçlıyoruz” dedi.

Projeye göre lokasyon seçimi

Beş lokasyon seçeneği, işletmelerin sunucu konumunu her projenin hedef kitlesine göre belirlemesine olanak tanıyor. Birden fazla pazara yönelen şirketler, farklı projeler için hizmet verdikleri coğrafyayı dikkate alarak seçim yapabiliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları değiştiğinde yeni projeleri için farklı bir ülke lokasyonunu tercih edebiliyor.

Türk şirketlerine kendi sanal sunucu altyapılarını saniyeler içinde devreye alma imkanı sunduklarını söyleyen Cüneyt Yağız, “Global lokasyonlu sanal sunucu kullanmak isteyen kullanıcılar, bugüne kadar çoğunlukla yabancı servis sağlayıcılardan hizmet almak zorunda kalıyordu. Bu durum, yabancı dilde destek süreçleri, farklı operasyonel yapı ve iletişim zorluklarını da beraberinde getiriyordu. Diğer yandan, kullanıcı ile sunucu arasındaki fiziksel mesafe arttıkça, verinin gidiş-dönüş süresi de artabiliyor. Bu durum erişim süresini ve kullanıcının sitenin tepki hızına ilişkin deneyimini etkileyebiliyor. Hedef kitlenin bulunduğu bölgeye yakın bir sunucu seçmek, sayfa açılış hızını ve kullanıcı deneyimini destekliyor” ifadelerini kullanıyor.

Hosting.com.tr, yeni hizmet yapısıyla kullanıcılarına global lokasyon avantajını Türkiye merkezli operasyon ve Türkçe destekle sunuyor. Böylece kullanıcılar hem farklı ülkelerde konumlanan veri merkezlerinden yararlanabiliyor hem de süreçlerini yerel destek ekibiyle yönetebiliyor.