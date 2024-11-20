Türk Şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Pazarında GVGL ve Brandfocus ile Büyüyor!

Öğrenen marka iletişimi anlayışıyla iş ortaklarına özgün iletişim stratejileri geliştiren ve global iletişim çalışmalarıyla öne çıkan Brandfocus, markalarını başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi pazarı olmak üzere küresel arenada büyütmek isteyen firmaların güvenilir çözüm ortağı GVGL’in partneri oldu. GVGL, Brandfocus'un iletişim danışmanlığı ve yönetimi kapsamında paydaş iletişimi, kurumsal iletişim, lider iletişimi ve proje yönetimi gibi geniş bir yelpazedeki entegre iletişim hizmetlerinden faydalanacak. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi pazarına ilginin artmasıyla, bu iş birliği Dubai ve çevresindeki pazarlarda işlerini geliştirmek isteyen Türk firmalarına yenilikçi pazarlama ve iletişim çözümleriyle destek sunuyor.

Türkiye’den Orta Doğu’ya ihracat yüzde 46 arttı

GVGL iş birliklerine dair açıklamalarda bulunan Brandfocus Ajans Başkanı Tülin Çeneli Dönmez, “Pazarlama ve strateji geliştirme alanında uzman isimlerin bir araya geldiği GVGL ekibinin global iş ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliğiyle, Türk markalarının Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi pazarında güçlü bir şekilde konumlanmalarını desteklemenin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi’de marka iletişimi, büyüme stratejileri ve liderlik iletişimi konularında Türk firmalarına yardımcı olacağız. Güncel verilere baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi’de büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. 2023 yılında Türkiye'den Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat girişimi yapan firma sayısı yüzde 46 oranında artarak 77 bin 70’e ulaştı. Aynı dönemde Orta Doğu’ya gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri 45,5 milyar dolara yükseldi. Bu veriler, bölgedeki fırsatlardan yararlanmak isteyen markalar için stratejik iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. GVGL’nin güçlü uluslararası pazarlama ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi tecrübesi ile bizim odaklı iletişim çalışmalarımız sayesinde, Türk firmalarının uluslararası platformlarda lider marka olma yolculuğuna katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Türk firmalar için büyüyen fırsatlar

Brandfocus ile yaptıkları iş ortaklığından mutluluk duyduklarını dile getiren GVGL CEO’su Ebru Tuygun ise “Son dönemde artan bölgesel iş birliği ve büyüme ortamı, Türk firmaları için Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi’de daha geniş bir hareket alanı sağlarken, bu pazara girenlerin doğru stratejilerle büyümeleri, en uygun yerde ofis açmaları, büyüme stratejileri kapsamında en fazla fayda sağlayacak iletişim mecraları ile kendi sektörlerindeki en verimli etkinlikleri seçmeleri çok önemli. Geçmişte sadece satış müdürleri ile pazara girenlerin yanlış stratejilerle yatırımlarını doğru yönlendirmediklerini ve çok erken pazara veda ettiklerini gözlemledik. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi pazarı çok büyük ve çok kapsamlı fırsatlar sunuyor. Oyunu doğru hamlelerle oynamak kritik ve oyunun stratejisini doğru kurgulamak gerekiyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki beş yıl içinde 68 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu çerçevede GVGL ve Brandfocus olarak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi pazarında başarılı olmak isteyen markalar için kapsamlı ve uygulanabilir bir strateji sunarak, Türk markalarının bu pazarlarda güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olacağız” şeklinde konuştu.