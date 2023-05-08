Türk şirketten Afganistan'a enerji yatırımı

Ekonomim.com'un Pajhwok'ten derlediği habere göre, Türk firması 77 İnşaat, Afganistan'da bir enerji yatırımı planlıyor.

Ülkenin Su ve Enerji Bakanlığı, Türk 77 İnşaat Şirketi'nin Afganistan'da 200 MW'lık bir rüzgar enerjisi projesine yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Bakanlık liderleri, şirket başkanı Suliman Jellio ile farklı enerji kaynaklarından üretim konusunda görüşme yaptı. Jellio, şirketinin Afganistan'daki rüzgar kaynaklarından 200 megavatlık elektrik yatırımı yapmak ve üretmek istediğini belirtti.

Su ve Enerji Bakanı Vekili Molla Abdul Latif Mansur, Kajaki hidroelektrik barajının ikinci aşamasının Türk şirketi olan 77 İnşaat tarafından tamamlanmasını övdü ve enerji projelerine yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Her iki taraf, rüzgar kaynaklarından 200 megavatlık elektrik üretimine yatırım yapmak için bir işbirliği anlaşması imzalamayı kabul etti.

Ayrıca, Türk şirket başkanı, Maden ve Petrol Bakanı Vekili Shahabuddin Dilawar ile de ortak işbirliği ve yatırımlar hakkında görüştü. Dilawar, yabancı yatırımcıları memnuniyetle karşıladıklarını ve Afganistan'da yeterli yatırım fırsatlarının olduğunu belirtti.