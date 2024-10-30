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Türk şirketten Afganistan’da 163 milyon dolar değerinde anlaşma

Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan geçici hükümeti ile Cevizcan vilayetinin Yetim Tak bölgesinde 163 milyon dolarlık çimento üretimi anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Türk şirketten Afganistan’da 163 milyon dolar değerinde anlaşma
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Afganistan’daki yatırımlarını sürdüren Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan geçici hükümeti ile Cevizcan vilayetinin Yetim Tak bölgesinde çimento üretimi hedefiyle 163 milyon dolar değerinde ticari anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın imza törenine Afganistan geçici hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Hidayetullah Bedri, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ve çok sayıda Afgan yetkili katıldı.

Günde 3 bin ton çimento üretilecek

Buna göre 3 yıl içinde 163 milyon dolar değerindeki yatırım sonucu kurulacak çimento fabrikası günde 3 bin ton çimento üretme kapasitesine ulaşacak.

Şirketten alınan bilgilere göre, arama aşamasında 4 milyon 75 bin 512 dolar, çıkarma aşamasında 27 milyon 403 bin 325 dolar, işleme aşamasında ise 126 milyon 576 bin dolar yatırım yapılacak.

1200 kişiye istihdam

Şirketin arama aşamasında doğrudan ve dolaylı olarak 50, çıkarma aşamasında ise 1200 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Afganistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarından 77 İnşaat'ın Cevizcan'da çimento üretim tesisi inşası projesi, dün Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar'ın katıldığı törenle onaylandı. Firmalarımızın yatırımları, Afganistan'da gurur kaynağımız olmaya devam ediyor." denildi.

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