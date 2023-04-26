Türk şirketten Burkina Faso'da, 2 maden yatırımı

Burkina Faso hükümeti ve Türk şirketi AFRO TURK, Tambao manganezinin endüstriyel olarak işletilmesi ve Burkinabè Sahel'de bulunan büyük Inata altın madeninin endüstriyel olarak işletilmesi için iki madencilik varlığının satışına ilişkin sözleşmeler imzaladı.

Anlaşmaya göre, Tambao'daki endüstriyel manganez madeni 28 milyar FCFA'ya (47 milyon dolar), Inata altın madeni ise 2 milyar FCFA'ya (3,3 milyon dolar) satılıyor.

Burkina Faso Madenlerden Sorumlu Bakanı Simon-Pierre Boussim, Türk şirketinin bu maden varlıklarına sahip olmasına ve düzenlemelere uygun olarak işletme izni başvurusunda bulunmasına izin verileceğini belirtti.

Bakan Boussim, şirketten bu maden sahalarında Burkinabè savunma ve güvenlik güçleri için üsler inşa etmesini istediklerini belirtti. Mevcut durumda ülke içerisinde bir güvensizlik ortamının hakim olduğunun altını çizen Boussim, "Bu, yaşadığımız güvensizlik krizinin çözümüne katkıda bulunmanın bir yolu ve bu şirketlerin bunu yapacak becerilere sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Tambao manganez yatağı, Mali ve Nijer sınırına yakın Sahel bölgesindeki Oudalan eyaleti Markoye komününde bulunuyor ve tahminlere göre 100 milyon tondan fazla cevher içeriyor.