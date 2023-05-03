Türk şirketten Kazakistan'da tarımsal yatırım

Ekonomim.com'un Astanatimes'dan derlediği bilgilere göre, Çinli Wanlin Group Limited ve Türkiye'den Mersin merkezli bakliyat devi Arbel, Kazakistan'da tarımsal işleme projeleri için yatırım yapacaklar.

Wanlin Group Limited, toplam 30 milyon dolarlık yatırımla Zhambyl Bölgesi'nde üç aşamalı bir kuru soğan üretimi tesisi kuracak.

Kanada'da üretim tesisleri bulunan ve ülkenin en büyük bakliyat ihricatçıları arasında yer alan Arbel ise, bu ay Kostanai Bölgesi'nde bakliyat işlemek için yeni bir tesis açacak. İşletmenin yaklaşık 70 kişiyi işe alması ve yılda yaklaşık 170.000 ton bezelye, kırmızı ve yeşil mercimek, nohut ve durum buğdayı üretmesi bekleniyor. İlk etapta yatırım hacmi için ise belirtilen tutar 8,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Yabancı yatırımcılar, Kazak tarım arazilerine sahip olamadıkları için projeler yerli çiftçilerle birlikte gerçekleştirilecek. Bakan Yerbol Karashukeyev, Kazakistan'ın yüksek kaliteli tahıl üreticisi konumunu göz önünde bulundurarak, Türk şirketinin derin tahıl işleme için bir proje düşünebileceğini söyledi.