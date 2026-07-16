Türk tarım devi konkordato talebinde bulundu

Tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri ticareti yapan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato talebinde bulundu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile ortağı Aras Demir’in başvurusunu değerlendirerek 9 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Davanın ön inceleme ve tahkikat duruşması 1 Ekim 2026’da yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından alacaklılar, yedi gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek karara itiraz edebilecek.

Geçici mühlet kararı, şirketin mali durumunun mahkeme tarafından belirlenen süre içinde incelenmesini ve konkordato projesinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini sağlıyor. Karar, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor.

İddiaları reddetti

Oksijen'in aktardığına göre Taban Gıda ile Aras Demir’in adı, sahte belgeler kullanılarak GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye getirildiği iddialarına ilişkin Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da yer alıyor.

İddianamede Rusya ve Ukrayna’dan 11 gemiyle getirilen mısır ve kanolaya ilişkin ithalat işlemlerinde mevzuata aykırı hareket edildiği öne sürülüyor.

Aras Demir ise mahkemedeki savunmasında GDO’lu ürün satışı yapmadıklarını belirtti. Demir, başka bir şirketin tek seferlik ücret karşılığında Taban Gıda’ya ait belgeleri kullandığını savunarak hakkındaki iddiaları kabul etmedi.