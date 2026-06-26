Türk tekstil devi iflas etti: Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türkiye’nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Bursa’dan sektörü sarsan bir iflas haberi geldi. 2010 yılında kurulan ve kadın giyim dokuma kumaşı üretimiyle dünya modasına yön veren markalara tedarik sağlayan Üstün Tekstil (Üstün Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak faaliyetlerini sonlandırdı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2024/1399 esas numaralı davada, şirket ve yetkilisi Şenol Üstündağ’ın konkordato taleplerinden feragat etmesi üzerine mahkeme nihai kararını verdi.

24 Haziran 2026 tarihi saat 16:53 itibarıyla şirketin resmen iflasına hükmedilirken, sürecin "basit tasfiye" usulüyle yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu gelişmeyle birlikte firmaya sağlanan tüm konkordato mühleti tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sonlandırıldı.

Mahkemeden “hileli iflas” şüphesiyle suç duyurusu kararı

Davanın en dikkat çekici ve tartışma yaratacak detayı ise mahkemenin suç duyurusu kararı oldu. Konkordato komiserinin raporları ve davacı tarafın duruşma sırasındaki beyanları doğrultusunda, şirketin aktif mevcudunun (varlıklarının) şüpheli bir şekilde azaltıldığı tespit edildi.

Mahkeme heyeti, ortada kasıtlı bir varlık eksiltme durumu olabileceği kanaatiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesi (Hileli İflas) uyarınca soruşturma başlatılabilmesi için harekete geçti. İflas kararının kesinleşmesinin ardından, şüpheliler hakkında doğrudan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulacak.