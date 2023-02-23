  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şirket Haberleri
  3. Türk Telekom 2023 konsolide gelir öngörüsünü paylaştı
Takip Et

Türk Telekom 2023 konsolide gelir öngörüsünü paylaştı

Türk Telekom, 2023 yılında konsolide gelir büyümesini yaklaşık yüzde 52-55 olarak öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Telekom, 2023 yılında konsolide gelir büyümesini yaklaşık yüzde 52-55 olarak öngördü.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevcut koşullarda 2023 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir:

 
•  Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %52-55
•  Konsolide FAVÖK yaklaşık 23-25 milyar TL
•  Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 17-19 milyar TL 
 
Not: 2023 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. 6 Şubat 2023 tarihinde güneydoğu Türkiye'de meydana gelen ikiz depremin, erken aşamada yaptığımız analizlere dayalı etkilerini içermektedir. Türkiye, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan etmiştir. Şirketimiz operasyonları ve finansal performansı; dolaysıyla yaptığımız etki analizi ve paylaştığımız 2023 öngörüleri, ileride OHAL kapsamında alınması mümkün ilave önlemlerden etkilenebilir."