Türk Telekom 2023 konsolide gelir öngörüsünü paylaştı
Türk Telekom, 2023 yılında konsolide gelir büyümesini yaklaşık yüzde 52-55 olarak öngördü.
Türk Telekom, 2023 yılında konsolide gelir büyümesini yaklaşık yüzde 52-55 olarak öngördü.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mevcut koşullarda 2023 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir:
• Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %52-55
• Konsolide FAVÖK yaklaşık 23-25 milyar TL
• Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 17-19 milyar TL
Not: 2023 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. 6 Şubat 2023 tarihinde güneydoğu Türkiye'de meydana gelen ikiz depremin, erken aşamada yaptığımız analizlere dayalı etkilerini içermektedir. Türkiye, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan etmiştir. Şirketimiz operasyonları ve finansal performansı; dolaysıyla yaptığımız etki analizi ve paylaştığımız 2023 öngörüleri, ileride OHAL kapsamında alınması mümkün ilave önlemlerden etkilenebilir."