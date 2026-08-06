Türk Telekom, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5,96 milyar TL net kâr elde etti

Türk Telekom'un ikinci çeyrek sonuçları finansal performansı ortaya koydu.

Şirket tarafından açıklanan verilere göre, ilk çeyrekte 11,1 milyar lira olan net dönem karına ikinci çeyrekte 5,9 milyar lira daha eklendi. Böylece Türk Telekom'un 2026 yılının ilk yarısındaki toplam net karı 17,1 milyar liraya ulaştı.

Açıklanan finansal tablolar, şirketin gelir ve kârlılık kalemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydettiğini gösterdi.

Gelir ve kârlılık kalemlerinde yükseliş dikkat çekti

2026 yılının ilk altı aylık döneminde hasılat yüzde 9 artışla 142,2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde brüt kar yüzde 6 artarak 57,4 milyar liraya, esas faaliyet karı yüzde 4 yükselişle 24,7 milyar liraya, FAVÖK ise yüzde 9 artışla 57,6 milyar liraya çıktı.

Şirketin bilançosunda, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam varlıkların 641,1 milyar lira seviyesinde, net borcun ise 119,4 milyar lira düzeyinde yatay seyrettiği görüldü. Özkaynaklar ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artarak 265,2 milyar liraya ulaştı.