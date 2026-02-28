Türk Telekom, 5G ve ötesi çözümleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde

Bu kapsamda Türk Telekom, iştiraki Argela ve teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S, Qubitrium ile hayata geçirdiği uygulamaları 2-5 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.

Argela tarafından geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan CAMARA Uygulama Programlama Arayüzleri (API) tabanlı 5G FPV İHA (insansız hava aracı) kullanım senaryosu GSMA standında sergilenecek.

Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S ile NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümlerinin, 5G-Advanced ve 6G mobil şebekelere entegre edilmesine yönelik çalışmalar ile Türk Telekom ve i2i Systems işbirliğiyle tamamen milli mühendislik ürünü olarak geliştirilen 5G çekirdek şebeke ürünleri de kongrede duyurulacak.

"Milli ekosistemin genişletilmesi için çalışıyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimleriyle milli ekosisteme güç katacak işbirliklerine imza attıklarını belirtti. Şahin, yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G'nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz."