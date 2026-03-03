Türk Telekom 5G vizyonunu dünyaya duyurdu: Herkes için 5G

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, öncü rolünü 5G çağında da sürdürüyor. Türk Telekom, uzun yıllara dayanan altyapı yatırımları, sahada başarıyla hayata geçirilen 5G uygulamaları ve teknoloji üretme vizyonuyla 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan fiber ağını ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye ulaştıran Türk Telekom, 5G’nin temel yapı taşı olan fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine çıkardı. Türk Telekom, güçlü altyapı yatırımlarını yalnızca sahada değil, aynı zamanda ileri teknoloji geliştirme ve ticarileştirme yetkinliğiyle küresel ölçekte değer üreten bir ekosisteme dönüştürüyor. 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunan iştirakleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği yenilikçi çözümlerle 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu doğrultusunda kurduğu stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini güçlendiriyor; iş ortaklarıyla geliştirdiği çözümleri İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dünya sahnesine taşıyor.

“Türkiye’nin her noktasında herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunacağız”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: “İletişim tarihinin kilometre taşlarında imzası bulunan Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine güçlü fiber altyapımız ve 185 yılı aşan derin birikimimizle öncü olarak giriyoruz. Yıllardır yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı 5G ile uyumlu şekilde gerçekleştirdik. 5G frekans ihalesinde mobil stratejimizle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduk. Türkiye’yi saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımızla 5G’yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılacağız. 5G ile yalnızca bağlantı hızını değil, ülkemizin dijital dönüşüm hızını da artıracağız” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre; 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ederek Türk Telekom’un mobil sektörde oyun kurucu rolünü pekiştirerek Mobil Numara Taşıma pazarında lider konumda olduklarını belirten Şahin, 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 30,8 milyon mobil aboneye ulaştıklarını belirtti. Şahin, mobil numara taşıma pazarındaki lider konumlarını sürdürdüklerini ifade ederek, Nisan 2026’dan itibaren Türkiye’nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimimizle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza atıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor, 5G’ye en hazır operatör olarak milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna katkı sunuyoruz” dedi.

Milli ekosistemi güçlendiren çözümler dünya sahnesinde

Türk Telekom, 5G dönemini yalnızca şebeke dönüşümü olarak değil, aynı zamanda milli teknoloji ekosistemini büyütme fırsatı olarak görüyor. Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda iştirakleri ve milli iş ortaklarıyla stratejik iş birliklerine imza atıyor. Bu kapsamda Türk Telekom; iştiraki Argela ve milli teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I.Works, Plan-S ve Qubitrium ile geliştirdiği yenilikçi çözümleri, 2-5 Mart tarihlerinde Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında dünya sahnesine taşıyor.