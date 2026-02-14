Türk Telekom, 6 yılda 50 bin kadına eğitim verdi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin; proje ortaklarının temsilcileri TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve 2025 sonunda hibe desteği alan 20 girişimci kadın ile bir araya geldi.

Kadına destek, öncelikli sorumluluklarımızdan biri

Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebepler ile toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan herkes için erişilebilir teknolojiler geliştiriyor, projeler ortaya koyuyoruz. Türk Telekom olarak, girişimci kadınların yanında olmayı; onların dijital dünyada daha görünür olmasını, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir iş modelleri kurabilmelerini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz” diye konuştu. Şahin, Dijitalde Hayat Kolay projesi ile Türk Telekom olarak 2019 yılından bu yana yürüttükleri ve 15 bini 2025 yılında olmak üzere bu zamana kadar toplamda 50 bin kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında 2025 yılında Türkiye genelinde girişimci kadınlar; Dijital İçerik Geliştirme, Dijital Reklamcılık, Dijital Finansal Okuryazarlık, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı ve Dijital Pazarlama gibi eğitimler aldı. Eğitimlerin ardından tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılanlar arasından seçilen girişimci kadınlara mentörlük desteği sunulurken, girişimlerini büyütme potansiyeline sahip olanlara hibe desteği sağlanarak işlerini geliştirmelerine, ekonomik ve toplumsal hayata daha güçlü biçimde katılmalarına destek olunuyor.

2025’te 2 milyon TL hibe desteği

Projenin 2025 döneminde mentörlük programı için 31 farklı şehirden toplamda 222 başvuru aldıklarını açıklayan Ebubekir Şahin, “40 girişimci mentörlük programına alınırken jüri tarafından seçilen 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon TL hibe desteğinde bulunduk. Sosyal sorumluluk projelerimizle, fırsat eşitliği sağlamaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ amacına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının diğer kadınlara ilham vereceğine inanıyorum” diye konuştu.