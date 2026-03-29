  3. Türk Telekom CEO’su Şahin: Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız
Türk Telekom CEO'su Şahin: Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız

Türkiye’nin 5G’ye geçişine sayılı saatler kala, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Şahin, 81 ili kapsayan 5G’nin arkasında Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve çalışanlarının emeği bulunduğunu belirterek, Türk Telekom’un 81 ilde yürüttüğü çalışmalarla 5G’ye hazır olduğunu vurguladı.

Türk Telekom CEO'su Şahin: Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız
Şirketin “81 ilde 5G var” paylaşımına değinen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız” sözleriyle şirketin 5G’deki iddiasının altını çizdi.

Paylaşımında, “En uzak köyümüzden en kalabalık şehrimize kadar yükselen bu başarının arkasında, çalışanlarımızın üstün gayreti, emeği ve sarsılmaz özverisi var” ifadelerini kullanan Şahin, çalışma arkadaşlarına bu büyük vizyona ortak olmalarından dolayı teşekkür etti.

Şahin'in ilgili paylaşımı bu link üzerinden görüntülenebilir.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlarTaşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi
Günde 10 ton üretim yapıyordu: Gofret devi iflas ettiGünde 10 ton üretim yapıyordu: Gofret devi iflas ettiŞirket Haberleri
Av yasağı yaklaştı, tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldıAv yasağı yaklaştı, tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldıGündem

 