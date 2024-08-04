Türk Telekom Prime açık hava sineması günleri başlıyor
Türk Telekom Prime, her yıl Türkiye’nin en sevilen yazlık tatil beldelerinde gerçekleştirdiği açık hava sineması gösterimlerine bu yıl 8 Ağustos’ta başlıyor. 14 farklı beldede 22 gün boyunca devam edecek etkinliklerde moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve yarışmalarla da film gösterimleri öncesinde keyifli anlar yaşanacak.
Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde eşsiz yaz atmosferini keyifli filmler ve eğlenceli aktivitelerle birleştiren Türk Telekom Prime’ın bu seneki durakları; Armutlu, Ayvacık, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek olacak. Tatil beldelerindeki sinemaseverlerin, yaz akşamlarını ayrıcalıklı dokunuşlarla güzelleştiren Türk Telekom Prime film gösterimleri 8 Ağustos’ta Armutlu’daki etkinlikle başlayacak ve 29 Ağustos’ta Göcek’te final yapacak.
14 farklı beldede düzenlenecek
14 farklı beldede 22 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve yarışmalarla keyifli anlar yaşanacak, etkinlik esnasında çeşitli sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak. Ayrıca çocukların da aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Türk Telekom Prime, çocukları çeşitli oyunlar ve aktivitelerin yer aldığı “Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı”nda ağırlayacak. Film gösterimleri her beldede saat 21.00’de başlayacak.
Etkinlik takvimi ve filmler şöyle;
8 Ağustos: Armutlu (Balıkçı Barınakları) – Bursa Bülbülü
9 Ağustos: Ayvacık (Atatürk Parkı) – Bursa Bülbülü
10 Ağustos: Bozcaada (Cumhuriyet Meydanı) – Bursa Bülbülü
11 Ağustos: Ören (Özgürlük Parkı) – Bursa Bülbülü
12 Ağustos: Ayvalık (Altınova Sahil Yolu) – Bursa Bülbülü
13 Ağustos: Ayvalık (Altınova Sahil Yolu) – Elemantal Doğanın Güçleri
14 Ağustos: Eski Foça (İtfaiye Meydanı) – Bursa Bülbülü
15 Ağustos: Yeni Foça (Yeni Foça Sosyal Tesisleri) – Bursa Bülbülü
16 Ağustos: Çeşme (Ilıca Taş İskele) – Bursa Bülbülü
17 Ağustos: Çeşme (Ilıca Taş İskele) – Elemantal Doğanın Güçleri
18 Ağustos: Seferihisar (Sığacık Kalesi) – Bursa Bülbülü
19 Ağustos: Urla (Atatürk Meydanı) – Bursa Bülbülü
20 Ağustos: Seferihisar (Sığacık Kalesi) – Elemantal Doğanın Güçleri
21 Ağustos: Didim (Cumhuriyet Meydanı) – Bursa Bülbülü
22 Ağustos: Didim (Cumhuriyet Meydanı) – Elemantal Doğanın Güçleri
23 Ağustos: Bodrum (Kumbahçe) – Bursa Bülbülü
24 Ağustos: Bodrum (Turgutreis) – Elemantal Doğanın Güçleri
25 Ağustos: Datça (Cumhuriyet Meydanı) – Bursa Bülbülü
26 Ağustos: Datça (Cumhuriyet Meydanı) – Elemantal Doğanın Güçleri
27 Ağustos: Fethiye (Beşkaza Meydanı) – Bursa Bülbülü
28 Ağustos: Fethiye (Beşkaza Meydanı) – Elemantal Doğanın Güçleri
29 Ağustos: Göcek (Göcek Amfi Tiyatro) – Bursa Bülbülü