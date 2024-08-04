Türk Telekom Prime açık hava sineması günleri başlıyor

Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde eşsiz yaz atmosferini keyifli filmler ve eğlenceli aktivitelerle birleştiren Türk Telekom Prime’ın bu seneki durakları; Armutlu, Ayvacık, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek olacak. Tatil beldelerindeki sinemaseverlerin, yaz akşamlarını ayrıcalıklı dokunuşlarla güzelleştiren Türk Telekom Prime film gösterimleri 8 Ağustos’ta Armutlu’daki etkinlikle başlayacak ve 29 Ağustos’ta Göcek’te final yapacak.

14 farklı beldede düzenlenecek

14 farklı beldede 22 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve yarışmalarla keyifli anlar yaşanacak, etkinlik esnasında çeşitli sürprizler de katılımcıları bekliyor olacak. Ayrıca çocukların da aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Türk Telekom Prime, çocukları çeşitli oyunlar ve aktivitelerin yer aldığı “Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı”nda ağırlayacak. Film gösterimleri her beldede saat 21.00’de başlayacak.



Etkinlik takvimi ve filmler şöyle;

8 Ağustos: Armutlu (Balıkçı Barınakları) – Bursa Bülbülü

9 Ağustos: Ayvacık (Atatürk Parkı) – Bursa Bülbülü

10 Ağustos: Bozcaada (Cumhuriyet Meydanı) – Bursa Bülbülü

11 Ağustos: Ören (Özgürlük Parkı) – Bursa Bülbülü

12 Ağustos: Ayvalık (Altınova Sahil Yolu) – Bursa Bülbülü

13 Ağustos: Ayvalık (Altınova Sahil Yolu) – Elemantal Doğanın Güçleri

14 Ağustos: Eski Foça (İtfaiye Meydanı) – Bursa Bülbülü

15 Ağustos: Yeni Foça (Yeni Foça Sosyal Tesisleri) – Bursa Bülbülü

16 Ağustos: Çeşme (Ilıca Taş İskele) – Bursa Bülbülü

17 Ağustos: Çeşme (Ilıca Taş İskele) – Elemantal Doğanın Güçleri

18 Ağustos: Seferihisar (Sığacık Kalesi) – Bursa Bülbülü

19 Ağustos: Urla (Atatürk Meydanı) – Bursa Bülbülü

20 Ağustos: Seferihisar (Sığacık Kalesi) – Elemantal Doğanın Güçleri

21 Ağustos: Didim (Cumhuriyet Meydanı) – Bursa Bülbülü

22 Ağustos: Didim (Cumhuriyet Meydanı) – Elemantal Doğanın Güçleri

23 Ağustos: Bodrum (Kumbahçe) – Bursa Bülbülü

24 Ağustos: Bodrum (Turgutreis) – Elemantal Doğanın Güçleri

25 Ağustos: Datça (Cumhuriyet Meydanı) – Bursa Bülbülü

26 Ağustos: Datça (Cumhuriyet Meydanı) – Elemantal Doğanın Güçleri

27 Ağustos: Fethiye (Beşkaza Meydanı) – Bursa Bülbülü

28 Ağustos: Fethiye (Beşkaza Meydanı) – Elemantal Doğanın Güçleri

29 Ağustos: Göcek (Göcek Amfi Tiyatro) – Bursa Bülbülü