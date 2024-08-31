Türk Telekom Prime ile açık hava sinema keyfi tatil beldelerine renk kattı

Türk Telekom’un müşterilerinin hayatına değer katan, bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime’ın bir yaz klasiği haline gelen açık hava sineması etkinlikleri büyük ilgi gördü. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı etkinliklerde; sinema tutkunları Bursa Bülbülü ve Elemental Doğanın Güçleri filmleriyle keyifli vakit geçirirken, çocuklar da “Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı”nda eğlenceli anlar yaşadı.

Son dönemlerin en beğenilen filmlerini tatil beldelerindeki sinema tutkunlarıyla buluşturan Türk Telekom Prime, 14 beldede 22 gün boyunca devam eden etkinliklerde eşsiz yaz atmosferini keyifli filmler ve eğlenceli aktivitelerle birleştirdi. Türk Telekom Prime’ın bu seneki durakları; Armutlu, Ayvacık, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek oldu. 8 Ağustos’ta Armutlu’da başlayan Türk Telekom Prime film gösterimleri 29 Ağustos’ta Göcek’te son buldu.

Türk Telekom Prime tatil beldelerinde eşsiz bir deneyim yaşattı

Türk Telekom Prime açık hava sineması etkinliklerinin devam ettiği 22 gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra moderatör eşliğinde düzenlenen çeşitli oyunlar ve yarışmalar katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca çocukların aileleriyle eğlenceli vakit geçirebilmelerini sağlayan aktivitelerin yer aldığı “Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı” büyük beğeni topladı.