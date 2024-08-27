Türk Telekom sürdürülebilir çözümler sunan yenilikçi girişimlerle geleceği iyileştiriyor

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarımız ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizle çevre dostu teknolojiler alanında önemli adımlar atarken, yenilikçi girişimleri destekleyerek yarınların şekillenmesine katkı sunuyoruz. Girişim Sermayesi Şirketimiz Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız ve PİLOT hızlandırma programımıza dahil ettiğimiz yenilikçi girişimler, değer yaratacak teknolojiler üretirken çevreci çözümleriyle geleceği iyileştirecek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. PİLOT’a dahil ettiğimiz Some Carbon, Workybe, Blok-Z, Optiyol çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çözümler sunarken TT Ventures GSYF ile yatırım yaptığımız Evreka ise atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanıyor. Türkiye’yi teknoloji alanında küresel ölçekte öne çıkaracak girişimlerimizin aynı zamanda dünyaya değer katacak ve geleceği iyileştirecek amaçlara hizmet etmesine özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom, yenilikçi girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstleniyor

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunarak yenilikçi girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstleniyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağına dair taahhüt veren Türk Telekom, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışını yenilikçi girişimlere aktarıyor. Girişim Sermayesi Şirketi Türk Telekom Ventures ve Türk Telekom Ventures PİLOT ile yenilikçi girişimlere en kapsamlı imkanları sunan Türk Telekom, daha yeşil bir gelecek için sürdürülebilir çözümler üreten girişimlere destek veriyor.

"Yenilikçi girişimleri destekleyerek yarınların şekillenmesine katkı sunuyoruz"

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarımız ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizle çevre dostu teknolojiler alanında önemli adımlar atarken, yenilikçi girişimleri destekleyerek yarınların şekillenmesine katkı sunuyoruz. Girişim Sermayesi Şirketimiz Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız ve PİLOT hızlandırma programımıza dahil ettiğimiz yenilikçi girişimler, değer yaratacak teknolojiler üretirken çevreci çözümleriyle geleceği iyileştirecek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. PİLOT’a dahil ettiğimiz Some Carbon, Workybe, Blok-Z, Optiyol çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çözümler sunarken, TT Ventures GSYF ile yatırım yaptığımız Evreka ise atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanıyor. Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programımız ile girişimleri destekleyip sonrasında hem yatırım yapıyor hem de Türk Telekom ile sinerji ve iş birlikleri alanlarını destekleyerek sektöre öncü uygulamalar geliştirmeyi önceliklendiriyoruz. Türkiye’yi teknoloji alanında küresel ölçekte öne çıkaracak girişimlerimizin aynı zamanda dünyaya değer katacak ve geleceği iyileştirecek amaçlara hizmet etmesine özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilir teknolojilere odaklanan girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Evreka

Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini yenilikçi çözümleriyle dijitalleştiren Evreka, döngüsel ekonomi modelini benimseyerek firmaların verimliliğini artırıyor. Evreka 360, Waste dashboard ve Evreka AI ürünleri ile atık yönetim sürecini tamamen dijitalleştirerek kullanıcı firmalar için atık verimliliğini ve geri dönüşümü artırmaktadır.

Optiyol

Sürdürülebilirliği lojistik süreçlerine entegre eden Optiyol, rota optimizasyonu sayesinde firmaların operasyonlarını daha verimli hale getirirken yakıt tüketimi ve karbon salımını azaltarak çevresel etkileri en düşük seviyeye indiriyor.

Blok-Z

Şirketlerin, enerji tüketimlerinin yenilenen enerji kaynaklarıyla eşleştirilerek gerçek zamanlı olarak takip edilmesine olanak tanıyan GreenLink, enerji tüketiminin çevresel etkisini şeffaf biçimde ortaya koyuyor. Bu sayede şirketlerin karbon izlerini azaltma konusunda bilinçli kararlar alabilmesine ve sürdürülebilirlik raporlarında daha güvenilir veriler sunmasına imkân sağlıyor.

Workybe

Workybe, enerji, ekipman ve takım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yapay zekâ destekli bir operasyonel çözümler sunan sürdürülebilirlik platformu olarak çalışıyor. 4 binden fazla tesiste, farklı coğrafyalarda aktif olarak kullanılan Workybe, yıllık 198 bin ton karbon ayak izinin önlenmesini sağlıyor.

Some Carbon

Fabrikaların bacasından çıkan karbondioksit emisyonlarından metanol gibi katma değerli ürün üretilmesine olanak sağlayan Somer Carbon, karbon yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik başta demir-çelik, çimento gibi karbon kaçağı yüksek sektörler olmak üzere risk altındaki bütün endüstrilere servis karbon azaltım hizmeti sunuyor. Some Carbon, karbon azaltım teknolojileri ve karbon yönetim yazılım sistemleri ile firmaların sürdürülebilirlik politikalarını ve gelişim stratejilerini oluşturmaları adına verimli çözümler sunuyor.