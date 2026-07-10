Türk Telekom varlık kiralama şirketi kuruyor

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) 10 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan varlık kiralama şirketi kuruluşu hakkında açıklama yaptı.

Şirketin yönetim kurulu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 61. Maddesi çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yüzde 100 sahip olduğu, ödenmiş sermayesi 250.000 TL’den az olmamak kaydı ile anonim şirket statüsünde bir varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verildiğini kaydetti.