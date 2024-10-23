Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türkiye’ye Değer anlayışıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte hayata geçirdiğimiz 100. Yıl Kütüphaneleri, geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. 100. Yıl Kütüphaneleri’nde sağladığımız eğitim ve teknoloji desteği ile akademik yolculuklarına katkıda bulunduğumuz gençlerin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi önemli bölümlere yerleşmelerine tanık olmak bizim için en büyük mutluluk. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyle eğitimi buluşturmayı sürdürecek, daha fazla gencimizin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom ve Kızılay’ın 100. Yıl Kütüphaneleri ile öğrenciler sınavlarda başarı sağladı

Türk Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri’nden yararlanan öğrenciler, kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle sınavlarda önemli başarılara imza attı. Türk Telekom’un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu, Türk Telekom’un iştiraki Sebit’in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle katkı sağladığı proje kapsamında öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarılar elde ederek, tıp, hukuk, diş hekimliği ve yazılım mühendisliği gibi hedefledikleri bölümlere yerleşti.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türkiye’ye Değer anlayışıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte hayata geçirdiğimiz 100. Yıl Kütüphaneleri, geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. 100. Yıl Kütüphaneleri’nde sağladığımız eğitim ve teknoloji desteği ile akademik yolculuklarına katkıda bulunduğumuz gençlerin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi önemli bölümlere yerleşmelerine tanık olmak bizim için en büyük mutluluk. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyle eğitimi buluşturmayı sürdürecek, daha fazla gencimizin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu 100. Yıl Kütüphaneleri’nde ortaokul ve lise öğrencileri Sebit’in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile LGS ve YKS’ye hazırlandı. Ortaokul öğrencileri LGS’de başarılı sonuçlar elde ederken, YKS’ye hazırlanan öğrenciler de hedefledikleri bölümlere yerleşti. Öğrenciler, yıl boyu Sebit’in basılı ürünleri ve yapay zekâ teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarından faydalanırken, sınav öncesi düzenlenen motivasyon eğitimleri kapsamında uzman eğitmenlerle de bir araya geldi.

“Eğitimle teknolojiyi birleştirerek, yarının başarılı liderlerini geleceğe hazırlıyoruz”

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türkiye’ye Değer anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 100. Yıl Kütüphaneleri geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının deprem sebebiyle sekteye uğramaması için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, Sebit’in basılı ve dijital çözümleri, fiber internet ve bilgisayar desteği ile öğrencilerin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamayı amaçladık. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Tıp, hukuk, diş hekimliği, yazılım mühendisliği gibi yüksek puanlı bölümlere yerleşerek Türkiye Yüzyılı’nın inşasında önemli roller üstlenecekler. Türk Telekom olarak bilgiye erişimlerini desteklediğimiz öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde de 100. Yıl Kütüphaneleri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. Kızılay iş birliği ile kütüphane sayısını her geçen gün artırarak öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

100. Yıl Kütüphaneleri ile üniversite hayallerine kavuştular

Türk Telekom ve Kızılay iş birliği ile hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri’nde sınavlara hazırlanan öğrenciler birçok başarı hikayesine imza attı. Depremin ardından konteyner kentlerde yaşamaya başlayan öğrenciler, kütüphanenin sessiz çalışma ortamı, düzenli etüt saatleri ve hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavlarından faydalanırken, yardımcı hocalar eşliğinde sınavlara hazırlandı. Yıl boyu büyük gayret gösteren öğrenciler diş hekimliği, tıp fakültesi, hukuk fakültesi ve yazılım mühendisliği gibi prestijli bölümlere yerleşti.

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay’ın iş birliğinde ilk adımı Hatay’da atılan ve ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’te kurulan 100. Yıl Kütüphaneleri’nden bugüne kadar 40 binden fazla öğrenci yararlandı. Deprem bölgesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için hizmet veren 100. Yıl Kütüphaneleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilere destek vermeye devam edecek.