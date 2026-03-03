Türk Telekom ve Nokia’dan oyun sektöründe yeni bir dönem başlatan L4S teknolojisi

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji bilgi birikimini finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa ulaşımdan tarıma, sanattan spora hayatın her alanına aktarmaya devam ediyor.

En yeni teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla global iş birlikleri yapan Türk Telekom, müşterilerinin oyun deneyimlerini üst seviyede tutmak için yeni nesil teknolojileri şebekesine kazandırmak amacıyla Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.

İş birliği kapsamında L4S teknolojisi (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput – Düşük Gecikme, Düşük Paket Kaybı, Ölçeklenebilir Veri Aktarımı) tanıtılarak uygulamalı olarak ziyaretçilerin deneyimine sunuldu.

Yeni nesil L4S teknolojisi, Türk Telekom’un 5G gücü sayesinde düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleriyle VR oyunlarda kritik öneme sahip olan anlık tepki süresini hızlandırıyor ve daha akıcı görüntü ile kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunuluyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şöyle konuştu:

"Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve teknoloji bilgi birikimimizle ülkemizin dijital dönüşümüne ve yakında hayatımıza girecek olan 5G yolculuğuna öncülük ediyoruz. Dijitalleşen dünyada en yeni teknolojileri ülkemizde hayata geçirme vizyonumuzu milli bir sorumluluk olarak görüyor; bu teknolojileri hayatın her alanına entegre etmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nokia ile de GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yepyeni bir teknolojiyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Telekom’un 81 ili ören güçlü fiber altyapısı ile daha hızlı ve daha güvenli bir 5G hizmeti sunmayı hedeflerken, yeni L4S teknolojisi sayesinde birçok sektörde ultra düşük gecikme sağlayarak müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyacağız."

Dijitalleşen dünyanın gelişen teknolojilerini Türkiye’de de kullanıcılarla buluşturma hedefiyle teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom, ulusal ve uluslararası teknoloji şirketleriyle yeni iş birliklerini hayata geçirmeye devam ediyor.

İş birliği kapsamında daha önce Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde başarıyla test edilen yeni nesil L4S teknolojisi, kongrede tanıtılarak uygulamalı olarak sergilendi. L4S teknolojisi Türk Telekom’un 5G gücüyle birleştiğinde, VR oyun ve video konferans görüşmelerinde ultra düşük gecikme ve yüksek hız sağlıyor.

“5G yolculuğunda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz”

Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yeni bir teknolojiyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şahin, “Türk Telekom’un 81 ili ören güçlü fiber altyapısı ile daha hızlı ve daha güvenli bir 5G hizmeti sunmayı hedeflerken, yeni L4S teknolojisi ile birçok sektörde ultra düşük gecikme sağlayarak müşteri deneyimini yüksek seviyeye çıkaracağız. Nokia ile birlikte Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’mizde geçen ay başarıyla denediğimiz L4S teknolojisini, bugünde kongrede tanıtarak VR oyun uygulamalarını 5G şebekesi üzerinden kusursuz olarak deneyimlettik. Türk Telekom olarak düşük gecikmeye ve yüksek hıza sahip 5G teknolojisini sunmak için gün sayarken, ülkemize değer katacak projeler ile dijital dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Nokia Avrupa Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge Başkanı John Harrington, “Nokia tarafından öncülük edilen L4S teknolojisi, internet üzerinden iletilen veri paketlerinin yaşadığı gecikmeyi önemli ölçüde azaltmakta ve gerçek zamanlı uygulamaların geniş ölçekte hayata geçirilmesini mümkün kılan kritik bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. 5G hizmetlerinin Türkiye’de kullanıma sunulmasıyla birlikte abonelerine üstün bir 5G deneyimi sağlamak amacıyla uzun yıllardır iş birliği yaptığımız Türk Telekom ile çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Türk Telekom 5G teknolojisi ve L4S entegrasyonu ile yeni nesil dijital deneyim

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde L4S teknolojisi başarıyla sergilendi. Kongredeki deneyim alanında ziyaretçiler, denemenin ilk bölümünde şebeke yoğunluğu yokken profesyonel bir oyunu VR ortamında gecikmesiz şekilde oynanabildi.

Ardından baz istasyonu üzerinde kontrollü bir şebeke yükü oluşturularak gerçek hayatta karşılaşılabilecek olası gecikme senaryoları simüle edildi. L4S devre dışıyken artan yoğunluğa bağlı olarak oyunda donma ve gecikmeler yaşandı.

Aynı şebeke koşulları korunarak L4S devreye alındığında ise gecikmeler akıllı biçimde yönetilerek veri akışın hızlandığı görüldü.

Böylece VR oyun deneyimi saniyeler içinde yeniden stabil hale geldi. Kontrol tepkileri hızlandı, görüntü akıcılığı arttı ve genel kullanıcı deneyimi daha yüksek bir seviyeye taşındı.

Elde edilen sonuçlar, Türk Telekom’un 5G gücünün L4S teknolojisiyle birleştiğinde VR oyunlar başta olmak üzere gecikmeye duyarlı tüm dijital uygulamalar için önemli bir avantaj sunduğunu ortaya koydu.

L4S teknolojisi; düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleri sayesinde oyun, video konferans, uzaktan eğitim, simülasyonlar, endüstriyel uzaktan kontrol uygulamaları ve etkileşimli canlı yayınlarda daha kesintisiz ve yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor.